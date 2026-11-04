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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعاد صالح تطالب بتطهير مواقع التواصل من فيديوهات التمسح بالأولياء

الدكتورة سعاد صالح
الدكتورة سعاد صالح
محمد كمال

طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بمراجعة المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الممارسات التي تشهدها مساجد الأولياء، خاصة الفيديوهات التي توثق التمسح بالمقامات خلال الاحتفالات والموالد، معتبرة أن انتشار هذه المقاطع يساهم في ترسيخ مفاهيم دينية خاطئة لدى قطاع من المسلمين.

سعاد صالح تحذر من فيديوهات التمسح بمقامات الأولياء

وقالت سعاد صالح، خلال مداخلة على قناة «صدى البلد 2»، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة لنشر مشاهد تتضمن ممارسات وصفتها بالبدع، مشيرة إلى أن خطورة هذه الفيديوهات تكمن في تأثيرها على عقول المسلمين الذين لم يصلوا إلى مستوى متقدم من التعليم الديني، وقدرتهم على التمييز بين المفاهيم الدينية الصحيحة والممارسات التي يجري تقديمها باعتبارها من مظاهر التدين.

وأضافت أن ما يحدث من التمسح بمقامات الأولياء والترويج لهذه الممارسات عبر المنصات الرقمية يستدعي تدخلًا لمراجعة هذا المحتوى وتنقيته، محذرة من أن استمرار انتشاره قد يؤدي إلى تشويه المفاهيم المرتبطة بالولاية والصلاح في الإسلام.

وأكدت ضرورة التعامل مع هذه الظواهر من منظور توعوي وديني، بما يحافظ على وعي المسلمين ويمنع انتشار الممارسات التي ترى أنها تذهب بعقولهم وتؤثر في فهمهم الصحيح للدين.

سعاد صالح مواقع التواصل مقامات الأولياء التوعية الدينية

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