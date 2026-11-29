أعلن تحالف "أوبك بلس" اعتماد نتائج تقييم القدرات الإنتاجية المستدامة للدول المشاركة مرجعاً لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027، مشيرا إلى ان القرار بشأن مستويات الإنتاج المطلوبة للفترة التالية يتخذ، خلال الاجتماع الوزاري الثالث والأربعين المقرر عقده في 6 يونيو 2027.

وقال التحالف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد - إنه "اعتمد نتائج تقييم القدرات الإنتاجية المستدامة للدول المشاركة مرجعاً لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027، مع إتاحة مهلة حتى نهاية مارس المقبل لاستكمال المناقشات مع الاستشاريين المستقلين بشأن نتائج التقييم، بناءً على طلب بعض الدول الأعضاء".

وأضاف أن "الدول المشاركة قررت اعتماد نتائج تقييم الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية المستدامة (MSC) أساساً مرجعياً لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027، مع الإشارة إلى أن بعض الدول طلبت إجراء مزيد من المداولات مع الاستشاريين المستقلين، على أن تُستكمل بحلول نهاية مارس 2027".

وأشار الى أنه "في ضوء أوضاع السوق الحالية وما يحيط بها من حالة عدم يقين، اتفقت الدول المشاركة على مواصلة المشاورات ومتابعة تطورات السوق عبر الآليات القائمة، على أن يُتخذ القرار بشأن مستويات الإنتاج المطلوبة للفترة التالية استناداً إلى نتائج تقييم القدرات الإنتاجية المستدامة، خلال الاجتماع الوزاري الثالث والأربعين المقرر عقده في 6 يونيو 2027، أو قبل ذلك إذا سمحت ظروف السوق".

وجدد التحالف "تأكيد إطار «إعلان التعاون» الموقع في 10 ديسمبر 2016", كما أكد استمرار دور اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في متابعة أوضاع سوق النفط العالمية ومستويات الإنتاج، بمساعدة الأمانة العامة لـ«أوبك»، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل شهرين، مع احتفاظها بصلاحية الدعوة إلى اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري عند الحاجة لمواكبة تطورات السوق".

واختتم البيان ان "الاجتماع أقر جدول أعمال «ميثاق التعاون» لعام 2027، بما يشمل الدراسات المختارة لتحقيق أهداف الميثاق، على أن يبدأ تنفيذها في يناير المقبل".