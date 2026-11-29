أكد سامي قمصان، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفوز على أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة يمثل بداية مهمة للفريق، مشيدًا بأداء اللاعبين والجهد الذي بذلوه خلال المباراة، ودور اللاعبين الكبار في استعادة الثقة داخل الفريق.

وقال سامي قمصان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه يشكر اللاعبين والجهاز الفني وجماهير الأهلي على الدعم والمساندة، مؤكدًا أن الفريق وعد جماهيره قبل اللقاء بتقديم أقصى ما لديه، وهو ما تحقق على المستويين الفني والبدني.

وأضاف: «الحمد لله على توفيق ربنا، بداية مهمة جدًا، بشكر اللاعيبة على الجهد والتعب، وبشكر الجهاز واللاعيبة الكبار اللي ساعدوني إن الفرقة ترجع أقوى، وبشكر جمهور الأهلي اللي كان داعم لينا، وعدناهم قبل الماتش نقدم أقصى ما عندنا، والحمد لله اللاعيبة النهاردة كانوا في الموعد فنيًا وبدنيًا».

وتطرق المدير الفني للأهلي إلى الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجهاز الحالي يستكمل العمل الذي بدأه المدرب السابق حسين عموتة، مشيرًا إلى أن التطور الذي ظهر على الفريق لا يمكن تحقيقه خلال ثلاثة أيام فقط، وإنما يعكس شخصية لاعبي الأهلي.

وأوضح قمصان: «إحنا بنكمل شغل كابتن حسين عموتة، مفيش حد في 3 أيام يلحق يعمل التطور ده، وده يدل على شخصية لاعبي الأهلي».

سامي قمصان يكشف موقف إصابات الأهلي

وتحدث المدير الفني عن أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق، موضحًا أن تغيير الأحمال التدريبية تسبب في بعض المشكلات البدنية، وهو أمر طبيعي خلال هذه المرحلة، مؤكدًا العمل على تجهيز اللاعبين ورفع مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال: «عندنا مشكلة في حتة الإصابات بسبب تغيير الأحمال، وده طبيعي، وإن شاء الله الفترة الجاية نوقف الفرقة على رجلها ونتطور أكتر وأكتر، واللاعيبة ترجع للمكانة اللي جمهور الأهلي عاوزهم فيها».

وشدد قمصان على أن لاعبي الأهلي يمتلكون إمكانات كبيرة، ويحتاجون إلى استعادة الثقة في أنفسهم وفي زملائهم، مؤكدًا أن ارتداء قميص الفريق الأحمر يضع على عاتق كل لاعب مسؤوليات كبيرة تتناسب مع قيمة النادي وجماهيره.

وتابع: «لاعيبة الأهلي كالعادة أفضل لاعيبة في مصر والوطن العربي وإفريقيا، كانوا محتاجين ترجع لهم الثقة، وإن يبقى عندهم ثقة في نفسهم وفي بعض، أي لاعب بيمثل الأهلي قيمة كبيرة جدًا وعليه مسؤوليات ومتطلبات على قد التيشيرت، والنهاردة استجابة كويسة، لكن هي مجرد خطوة ومجرد بداية، لسه عندنا أخطاء عايزين نصلحها والجاي أفضل وأفضل».

الأهلي يفوز على أول أغسطس برباعية

كان النادي الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره أول أغسطس الأنجولي، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إسكو كارا التوجولي، يوم 6 ديسمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة بالنقاط الثلاث من توجو، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة.