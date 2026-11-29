أكد محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، أهمية دعم زملائه الذين ابتعدوا عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه أقطاي عبد الله وعلي محمود ومحمود صلاح خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولي.

وقال محمد هاني، في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي الأهلي حرصوا على مساعدة زملائهم العائدين للمشاركة، من خلال الحديث معهم ومساندتهم داخل الملعب، مؤكدًا أن الجميع قدم أقصى ما لديه وقاتل طوال المباراة.

وأضاف أن محمود صلاح نجح في تسجيل هدف جيد، كما قدم علي محمود مستوى مميزًا خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن ظهور اللاعبين بهذا الشكل يعكس روح التعاون بين عناصر الفريق.

كان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة إسكو كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 ديسمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة بالنقاط الثلاث من توجو، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة.