علق الإعلامي إسلام صادق على فوز النادي الأهلي الكبير أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«الأهلي يستعيد الثقة برباعية في مرمى أول أغسطس ببداية مشواره بالكونفدرالية، بصرف النظر عن تواضع أداء الحارس ولاعبي الفريق الأنجولي.. طاهر يظهر بشكل مختلف.. قمصان ينجح في أول اختبار.. وزيزو يهدر ركلة جزاء!».

وأشاد الإعلامي بعودة الأهلي لتحقيق الانتصارات واستعادة الثقة، كما سلط الضوء على ظهور طاهر محمد طاهر بشكل مختلف خلال اللقاء، ونجاح سامي قمصان في اختباره الأول مع الفريق، رغم إهدار أحمد سيد زيزو ركلة جزاء خلال المباراة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز عريض على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إسكو كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 ديسمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة بالنقاط الثلاث من توجو، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل للدور التالي من البطولة.