شدد الإعلامي أحمد موسى على أن المستحقين لأموال التبرعات يتمتعون بحرية اختيار طريقة الحصول على مستحقاتهم، سواء من خلال شهادات الاستثمار أو الحصول على قيمتها نقدًا، مؤكدًا عدم وجود إجبار على أي شخص للاحتفاظ بالشهادات.

الحصول على شهادة الاستثمار

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن من يرغب في الحصول على شهادة الاستثمار يمكنه تسلمها باسمه، بينما يستطيع من لا يرغب في الاستثمار الحصول على قيمتها، وفق الآليات المتاحة.

طريقة الحصول على المستحقات

وأوضح أن قيمة الشهادات يتم تحديدها وفقًا للمبالغ المخصصة وعدد المستحقين، بما يضمن توزيع الحقوق بصورة منظمة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن طريقة الحصول على المستحقات يعود إلى أصحابها.

كيفية الحصول عليها

وأكد أحمد موسى أن أموال التبرعات حق لأصحابها، ولا يجوز التدخل في اختياراتهم بشأن كيفية الحصول عليها أو الاستفادة منها.