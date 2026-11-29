قالت المخابرات الوطنية العراقية، في بيان اليوم الأحد"، إنه استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتركيز الجهد الاستخباري على حماية أمن المواطنين وفي سياق واجباته الخارجية تمكّن جهاز المخابرات الوطني وبعملية استخبارية استمرت لعدة أيام من تحرير شقيقين عراقيين من أهالي محافظة واسط اختطفتهما جماعة إجرامية في دولة ليبيا.

جهاز المخابرات الوطني يتمكن من تحرير شابين عراقيين مختطفين في ليبيا

وأوضح البيان أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أفادت باختطاف مواطنين عراقيين ومطالبة ذويهما بمبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهما، وبعد تنسيق وتعاون مع السلطات الأمنية الليبية تم تحديد مكان احتجاز المختطفين وتحريرهما ونقلهما الى مبنى السفارة العراقية تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادتهما الى الأراضي العراقية.

وجدد جهاز المخابرات الوطني تأكيده على الإلتزام الكامل بملاحقة كل من يحاول المساس بأمن العراق وسلامة مواطنيه حتى ينال جزاءه العادل.