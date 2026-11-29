ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إيران استخدمت خدمة "ستارلينك" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك للمساعدة في شن هجمات ضد الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأنه في الأيام الأولى لحرب إيران، استشاط ماسك غضباً عندما علم باستخدامات غير مصرح بها لخدمته للإنترنت عبر الأقمار الصناعية من قبل كل من طهران والبنتاجون.

كان إيلون ماسك يستشيط غضباً. خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا قصف إيران. ورداً على ذلك، كانت طهران تطلق وابلاً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي وقت مبكر من ذلك الأسبوع، غضب ماسك بشدة عندما علم باستخدامين غير مصرح بهما لخدمته للإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وخلص فريقه إلى أن إيران كانت تستغل "ستارلينك" لشن حملتها العسكرية ضد القوات الأمريكية، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات الداخلية للشركة.

كما علم ماسك أن الجيش الأمريكي كان يسيّر طائرات مسيرة انتحارية (ذات اتجاه واحد) باستخدام النسخة العسكرية من "ستارلينك"، والمسماة "ستارشيلد" - ولكنه كان يستخدم خطة اشتراك أرخص كان من المفترض أن تكون مخصصة للعمليات الأرضية فقط، حسبما ذكر أحد الشخصين. وتحدث كلا الشخصين شريطة عدم الكشف عن هويتهما خوفاً من انتقام ماسك.

وأكد استخدام إيران لـ "ستارلينك" لدعم عملياتها العسكرية، وهو أمر لم يُكشف عنه من قبل، لصحيفة "واشنطن بوست" أربعة أشخاص مطلعون على العمليات، والذين تحدثوا، مثل الآخرين الذين تمت مقابلتهم، شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من تداعيات من جانب ماسك أو مؤسساتهم.

كما لم يُكشف من قبل عن غضب ماسك إزاء ذلك الاستغلال وإحباطه من استخدام الجيش الأمريكي للنسخة الأرضية من "ستارشيلد" في عمليات الطائرات المسيرة.

وأثارت الأنباء المتعلقة بإيران غضب ماسك بشكل أكبر لأنه قبل ذلك بأقل من شهرين، كان قد اتخذ خطوات لمنع خصم أمريكي آخر من استخدام "ستارلينك" لشن حرب، حسبما قال الشخصان المطلعان على المناقشات الداخلية للشركة.

وفي يناير طلب الجيش الأوكراني من ماسك أن تقوم شركته "سبيس إكس"، الشركة الأم لـ "ستارلينك" و"ستارشيلد"، بتقييد استخدام محطات الاتصالات بعد أن حصلت أوكرانيا على لقطات فيديو وحطام مادي لطائرة مسيرة روسية مسلحة بعيدة المدى من طراز "إيتالماس" مزودة بمحطة "ستارلينك" على جناحها، حسبما قال مسؤول أوكراني سابق مطلع على تلك المحادثات.

وبحلول نهاية ذلك الأسبوع، تم طرد اثنين على الأقل من المديرين التنفيذيين بسبب حوادث إساءة استخدام الخدمة، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات الداخلية.

وتسلط هذه المعلومات المسربة ضوءاً جديداً على كيف أصبحت شبكة ماسك العالمية لأجهزة الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية أداة حاسمة في الحروب الحديثة.

وسهّلت الحكومة الأمريكية وصول الحلفاء إلى "ستارلينك" و"ستارشيلد"، بمن فيهم الجيش الأوكراني والمعارضون في إيران. لكن خصوم الولايات المتحدة وجدوا أيضاً مسارات لنشر "ستارلينك" بطرق لا يستطيع ماسك السيطرة عليها، حتى مع اتخاذه خطوات لمنع إساءة الاستخدام.

ولم تستجب "سبيس إكس" وماسك لطلبات متعددة للتعليق حول إساءة استخدام النظام والقيود المفروضة على الخدمة اللاحقة.

ورفضت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، الإجابة على أسئلة مفصلة حول حادثة "ستارشيلد" وأي استخدام من قبل إيران لـ "ستارلينك"، بما في ذلك إساءة الاستخدام المحتملة في هجوم ميناء الشعيبة.

ولم ينشر البنتاجون نتائج تحقيقه في الهجوم.

ورداً على طلب للتعليق، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون لصحيفة "واشنطن بوست": "ليس لدينا علم بوجود تقرير من القيادة المركزية موجه إلى [مكتب وزير الدفاع] يتعلق بهذا الموضوع".