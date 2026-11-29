تحدث علي محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفوز الكبير على أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

علي محمود: سامي قمصان أعاد الثقة للاعبي الأهلي

وأكد لاعب الأهلي، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن سامي قمصان، المدير الفني للفريق، نجح في إعادة الثقة للاعبين من خلال العمل داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق صفحة مواجهة أول أغسطس وبدأ التركيز على الاستحقاق المقبل.

وقال علي محمود: «سامي قمصان أعاد لنا الثقة من جديد بالعمل داخل الملعب، أغلقنا صفحة مباراة بريميرو دي أوجوستو، وسنركز على المباراة المقبلة، سامي قمصان سيساعدنا على التحضير بشكل جيد».

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة، والاستعداد بالشكل المناسب للمباريات القادمة، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.