أشاد وليد سليمان، نجم النادي الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمه الفريق أمام أول أغسطس الأنجولي، مؤكدًا أن سامي قمصان، المدير الفني للفريق، نجح في إعادة الروح والحماس إلى اللاعبين، واستعادة بعض الأمور التي افتقدها الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن احتفال طاهر محمد طاهر مع سامي قمصان عقب تسجيل الهدف يعكس حالة الروح الجديدة داخل الفريق، موضحًا أن هناك تغييرًا واضحًا في أداء اللاعبين، خاصة على مستوى الضغط داخل الملعب.

وأضاف أن سامي قمصان يجيد القيام بهذا الدور منذ عمله مع عدد من المدربين السابقين، مشيرًا إلى أنه يستحق الحصول على الفرصة، بعدما نجح في إعادة بعض الأمور التي كانت تنقص اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأكد نجم الأهلي السابق أن المباراة كانت مرضية للاعبين والجهاز الفني، معتبرًا أن تحقيق الفوز في أول مباراة إفريقية لسامي قمصان يمثل بداية جيدة ومبشرة له مع الفريق.

كان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة إسكو كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 6 ديسمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز خارج ملعبه، من أجل حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في المجموعة، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة.