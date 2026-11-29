حذرت الفنانة أميرة فتحي ، من وجود صفحة مزيفة تنتحل شخصيتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبة جمهورها ومتابعيها بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي حسابات أو صفحات غير موثقة تستخدم اسمها أو صورها دون علمها.

وجاء تحذير أميرة فتحي في إطار حرصها على تنبيه جمهورها من الوقوع ضحية لعمليات انتحال الشخصية التي انتشرت بشكل ملحوظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى إنشاء صفحات وهمية بأسماء وصور الفنانين والشخصيات العامة، بهدف استغلال شهرتهم والتواصل مع المتابعين بصورة غير حقيقية.

وأكدت الفنانة، على ضرورة التأكد من هوية الصفحة قبل التفاعل معها أو تصديق أي منشورات أو رسائل تصدر عنها، خاصة أن الصفحات المزيفة قد تستغل أسماء النجوم في نشر معلومات غير صحيحة أو التواصل مع الجمهور وطلب بيانات شخصية أو أموال.

كما دعت أميرة فتحي متابعيها ، إلى عدم الانسياق وراء أي رسائل تصدر عن صفحات مشبوهة تحمل اسمها، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية معها، مع ضرورة الإبلاغ عن الحسابات التي تنتحل شخصيتها حتى لا يتعرض المزيد من المستخدمين للخداع.

وأثار تحذير الفنانة أهمية قضية انتحال الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت من المشكلات التي تواجه عددا كبيرا من الفنانين والمشاهير، في ظل سهولة إنشاء الحسابات الوهمية واستخدام الصور والأسماء دون الحصول على إذن أصحابها.

وتظل الصفحات الرسمية للفنانين المصدر الأساسي للحصول على أخبارهم وتصريحاتهم الحقيقية، وهو ما يجعل التحقق من الحسابات قبل تداول أي معلومات أمرا ضروريا لتجنب انتشار الشائعات والمحتوى المضلل.

وتأتي رسالة أميرة فتحي لجمهورها بمثابة تنبيه مهم بضرورة توخي الحذر على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم منح الثقة لأي صفحة تحمل اسم شخصية عامة قبل التأكد من أنها الصفحة الرسمية بالفعل.