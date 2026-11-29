واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة مدربه حسين عبداللطيف، تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة منتخب كولومبيا، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم.

وشهد المران أجواء حماسية، حيث ظهر اللاعبون بجدية كبيرة ورغبة قوية في تقديم أفضل ما لديهم، والمنافسة على حجز مكان في التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة.

حضر المران وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، ورئيس البعثة، إلى جانب شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة.