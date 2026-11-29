في إطار التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن إجراءات الحد من حوادث الطرق، وذلك في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، برزت أهمية استكمال مشروع تطبيق أنظمة النقل الذكي ITS على الطرق ذات الأولوية، وربط الرصد الإلكتروني بغرف العمليات، لرصد السرعة والمخالفات والسير بين الحارات والتوقف الخطر، وإدارة الحركة المرورية وتحقيق الاستجابة السريعة.

الرصد الإلكتروني وربطه بغرف العمليات

وتستهدف منظومة النقل الذكي تطوير إدارة الطرق من خلال ربط الرصد الإلكتروني بغرف العمليات، بما يتيح متابعة السرعة والمخالفات والسير بين الحارات والتوقف الخطر، إلى جانب إدارة الحركة المرورية وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وتتضمن المكونات الرئيسية للمنظومة كاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطرق، ومراكز التشغيل والتحكم والدعم الفني، فضلًا عن مراكز البيانات التي تضم التطبيقات والخوادم ووحدات التخزين الرقمية، وشبكة نقل البيانات.

تقليل الحوادث وتحسين كفاءة التشغيل

وتستهدف المنظومة الإسهام في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحسين الكفاءة التشغيلية للطرق، إلى جانب سرعة الاستجابة للطوارئ، وتوفير رؤية شاملة ومستمرة لتحركات المركبات، ورفع دقة تسجيل المخالفات.

توصيات مجلس الوزراء

وكان اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، أسفر عن عدد من التوصيات بشأن إجراءات الحد من حوادث الطرق، تضمنت ما يلي:

تشكيل فريق عمل لدراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وعالية الكثافة، بما يضمن سرعة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ والعرض على مجلس الوزراء خلال شهرين.

دراسة تخصيص حارة السيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري عقب الانتهاء من أعمال التطوير، وأخذ ذلك في عين الاعتبار في المحاور المرورية السريعة الجديدة، أسوة بالمتبع في بعض الطريق السريعة الحالية.

تشديد العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها، مع تشديد الإجراءات في حالات العود، بما قد يصل إلى تعليق أو وقف الترخيص إلى جانب العقوبات القضائية المقررة.

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز التزام سيارات النقل الثقيل بالحارات المرورية المخصصة لها، ووضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل جميع سيارات النقل.

استمرار معالجة النقاط السوداء على الطرق والمحاور المرورية التي تتكرر فيها الحوادث، ووضع حلول عاجلة لمعالجة أسبابها، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق وجهات الولاية على الطرق.

استمرار تحسين الإضاءة الليلية على الطرق، وبصفة خاصة عند المنحنيات والتقاطعات ومناطق عبور المشاة.

استكمال تركيب الإشارات المرورية الضوئية، وتزويد الطرق بالعلامات الإرشادية والتحذيرية العاكسة، وإجراء الصيانة الدورية لها.

تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات نقل المواد البترولية خلال فترة زمنية تحددها الجهة المختصة.

استكمال مشروع تنفيذ تطبيق أنظمة النقل الذكية "ITS" على الطرق ذات الأولوية، وربط الرصد الإلكتروني بغرف العمليات لرصد السرعة والمخالفات والسير بين الحارات والتوقف الخطر، وإدارة الحركة المرورية والاستجابة السريعة.

تكثيف الحملات المرورية، ولا سيما على المحاور والطرق السريعة لتعزيز الانضباط المروري وضبط السلوكيات التي تهدد حياة مستخدمي الطريق، مع تعزيز الوجود المروري الثابت والمتحرك والتدخل الفوري عند رصد المخالفات.

إطلاق حملات وبرامج توعوية مستمرة، وتنظيم ندوات متخصصة لرفع الوعي المروري والمجتمعي بمخاطر عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وترسيخ ثقافة الالتزام بها باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية، وذلك بمشاركة المدارس والجامعات والأزهر والكنيسة والمؤسسات الأكاديمية والخبراء المعنيين.

زيادة نقاط تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية وتعزيز آليات التدخل السريع، مع تحديد الاحتياجات الإضافية وفقا للكثافة المرورية ومعدلات الحوادث، ودراسة التوسع في استخدام وسائل النقل الطبي الجوي، ومنها الطائرات المروحية.