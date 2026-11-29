قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على محورين فيما يتعلق بتشديد العقوبات المرورية ومواجهة المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، أولهما دراسة مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات على قانون المرور وأحكامه، بالتنسيق بين الجهات المعنية في الوزارات المختلفة ووزارة العدل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الجهات الحكومية ستبحث التعديلات التشريعية المطلوبة، مع إمكانية البناء على المسودة السابقة لمشروع قانون المرور، وذلك بعد الانتهاء من المشاورات والدراسات اللازمة، مؤكدًا أن أي تعديلات تشريعية ستُعرض بطبيعة الحال على البرلمان.

وأوضح أن المحور الثاني يتعلق بكيفية تشديد الإجراءات في إطار القانون الحالي، والاستفادة مما يتيحه من أدوات للردع وتغليظ العقوبات القانونية، دون انتظار الانتهاء من أي تعديلات تشريعية جديدة.

وأشار إلى أن تشديد العقوبات يستهدف بصورة خاصة حالات تكرار المخالفات المرورية، وكذلك المخالفات الجسيمة التي تؤثر على سلامة المواطنين وقواعد المرور، مؤكدًا أن هذا الملف قد يتطلب تعديلات تشريعية بعد انتهاء المشاورات التي ستُجرى داخل الحكومة.

وشدد متحدث الوزراء على أن الحكومة تدرس المسارين بالتوازي؛ تفعيل الإجراءات التي يسمح بها القانون القائم، وبحث التعديلات المطلوبة على أحكام قانون المرور، بما يتيح تشديد الردع ومواجهة السلوكيات المرورية الخطرة، على أن تُستكمل الإجراءات التشريعية من خلال البرلمان إذا انتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل القانون.