أكد علي محمود، لاعب النادي الأهلي، سعادته بالفوز على أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق حرصوا على استعادة ثقة الجماهير وتصحيح العلاقة معهم خلال الفترة الماضية.

وقال علي محمود، في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي الأهلي تحدثوا معًا بشأن ضرورة إصلاح العلاقة مع الجماهير، مؤكدًا أن الجميع كان يساند بعضه البعض داخل الملعب.

وأضاف أن سامي قمصان، المدير الفني للفريق، نجح في إعادة الثقة للاعبين من خلال حديثه معهم والعمل داخل الملعب، موضحًا أن الفريق قدم مباراة جيدة أسعدت جماهير القلعة الحمراء.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة إسكو كارا التوجولي، يوم 6 ديسمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة بالنقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل للدور التالي.