شهدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، فعالية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور السيد نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة العربية، وسفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والأمم المتحدة، إلى جانب أبناء الجالية الفلسطينية في مصر، وذلك بتنظيم الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة.

وشهدت الفعالية كلمات لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، إلى جانب عدد من مندوبي الدول العربية الأعضاء، أكدوا خلالها مواقف الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة، وشددوا على ضرورة تحويل التضامن إلى أفعال توقف الجرائم الإسرائيلية وتنهي الاحتلال.

كما تضمنت الفعالية معرضًا للفن التشكيلي، ضم لوحات لعدد من الفنانين الفلسطينيين والعرب، جسدت معاني النضال والصبر والمعاناة والأمل والصمود التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، وجه السفير مهند العكلوك رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى تحويل التضامن العالمي مع فلسطين إلى تحرك عملي على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية، لوقف الجرائم الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال، محذرًا من أن استمرار الاكتفاء بالتضامن والتعاطف دون اتخاذ خطوات حقيقية سيؤدي إلى تجدد دوامات الظلم والعدوان، بما يهدد القانون الدولي والقيم الإنسانية والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واستهل العكلوك كلمته بالتأكيد على أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل مناسبة لدعوة العالم إلى التضامن مع القيم الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقانون الدولي، التي قال إن إسرائيل انتهكتها على أرض فلسطين، وفي قطاع غزة ومخيمات اللاجئين وشوارع القدس.

ووصف الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين الذين كانوا يحبون المطر أصبحوا يتقونه، في ظل عدم قدرة الشوادر على حمايتهم من البرد، بينما تعاني العائلات من تهدم المنازل وتهالك الخيام وموحلية الطرق وتلوث المياه، فضلًا عن خوف الأطفال وانتشار الجرذان والتهاب السحايا، واستمرار استخدام المدارس ملاجئ للنازحين.

شهادتان على مأساة أطفال غزة

وقال إن الملاجئ لم تعد توفر الأمان في ظل ما وصفه باستمرار تربص أعداء الإنسانية بالمدنيين، معتبرًا أن إسرائيل حولت العالم الذي أرادته شعوب الأمم المتحدة آمنًا من الحروب وقائمًا على القانون الدولي إلى غابة.

وفي واحدة من أكثر فقرات كلمته تأثيرًا، استعرض العكلوك قصتي الطفلة حور عبد الرحمن أبو نصير والطفل مؤيد أحمد الزرابي، لتسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتحدث عن الطفلة حور، التي وُلدت قبل الإبادة الجماعية بعام واحد، ويبلغ عمرها حاليًا 4 سنوات، موضحًا أن إسرائيل دمرت منزل أسرتها، فلجأت مع ذويها إلى منزل جدها في دير البلح، قبل أن تقصفه بتاريخ 26 يناير 2024.

وأضاف أن القصف أسفر عن فقدان حور والدتها نور، وأختها ليان، وشقيقيها عز الدين وزيد، فيما انتُشلت الطفلة من تحت الركام وقد بُترت ذراعها اليسرى وكُسرت ساقها، وفقدت 9 من أصابعها العشرة، التي قال إنها كانت سترسم بها.

وقال العكلوك إن حور تقف اليوم بلا أم ولا إخوة ولا أصابع، لتكون شاهدة على ما وصفه بخذلان العالم لأطفال فلسطين.

كما استعرض قصة الطفل مؤيد أحمد الزرابي، البالغ من العمر 11 عامًا، والناجي الوحيد من أسرته، موضحًا أن إسرائيل قصفت منزل أسرته في جنوب قطاع غزة يوم 9 فبراير 2024، ما أدى إلى تحويل أفراد أسرته إلى أشلاء ومنزله إلى ركام.

وأشار إلى أن مؤيد سُمع وهو يئن من تحت الأنقاض، قبل انتشاله بمعجزة، وخضوعه لعشر عمليات جراحية، من بينها بتر إصبعين، لافتًا إلى أنه فقد والده أحمد ووالدته إسلام وشقيقته مسك وشقيقيه نايف ويوسف، إلى جانب شقيقه التوأم محمد.

وأكد العكلوك أن مؤيد يقف اليوم بلا أبوين ولا إخوة ولا توأم، شاهدًا على معاناة أطفال فلسطين، مشيرًا إلى أن أسبوعين فقط فصلا بين استهداف أسرتي حور ومؤيد.

وأضاف أن الطفلين نجيا من مصير 22 ألف طفل فلسطيني قال إن إسرائيل قتلتهم خلال جريمة الإبادة الجماعية، لكنهما انضما إلى آلاف مبتوري الأطراف في غزة، وإلى 65 ألف طفل يتيم، قتل أحد والديهم أو كلاهما.

واستحضر العكلوك فيلم The Purge «ليلة التطهير»، الذي تدور أحداثه حول السماح بارتكاب الجرائم ليلة واحدة سنويًا دون عقاب، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين ليس مشهدًا سينمائيًا من وحي هوليوود الأمريكية، وإنما واقع يعيشه الفلسطينيون كل ليلة، على مدار 1150 ليلة من ليالي جريمة الإبادة الجماعية التي قال إنها لا تزال ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وتطرق المندوب الدائم لدولة فلسطين إلى حكم محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار وجماعة الروهينغا، مستعرضًا مقارنة بين الأرقام المتعلقة بالضحايا والدمار والتهجير في ميانمار وقطاع غزة.

وقال إن ميانمار قتلت ما لا يقل عن 10 آلاف من الروهينغا، الذين يقدر عددهم بـ815 ألفًا، بما يمثل 1.2% من إجمالي عددهم، بينما قتلت إسرائيل، بحسب الأرقام التي أوردها، 75 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بما يعادل 3.4% من السكان.

وأضاف أن التقارير الدولية أفادت بمقتل 730 طفلًا من الروهينغا دون سن الخامسة في ميانمار، مقابل 22 ألف طفل في غزة، فيما بلغ عدد النساء من ضحايا الروهينغا 2900 امرأة، مقابل 11300 امرأة فلسطينية قتلتهم إسرائيل.

وأشار إلى أن 700 ألف من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش بفعل الإبادة الجماعية، بما يمثل 85% منهم، بينما أجبرت إسرائيل مليونًا و900 ألف فلسطيني في قطاع غزة على ترك منازلهم والنزوح جنوبًا، أي ما يقرب من 90% من سكان القطاع.

وتابع أن محكمة العدل الدولية قالت في حيثيات حكمها إن ميانمار دمرت كليًا أو جزئيًا 40% من قرى الروهينغا، بينما دمرت إسرائيل، بحسب التقارير الدولية التي استشهد بها، 82% من الوحدات السكنية والمنشآت في قطاع غزة كليًا أو جزئيًا.

وانتقل العكلوك إلى مسألة المساءلة الدولية، موضحًا أن صدور الحكم بشأن ميانمار استغرق 10 سنوات منذ ارتكاب الجريمة، و7 سنوات منذ الدعوى التي قدمتها غامبيا ضد ميانمار.

وتساءل في هذا السياق عما إذا كان الفلسطينيون سيضطرون إلى انتظار 10 سنوات لإنصاف الضحايا ومساءلة المسؤولين عن الجرائم، رغم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قبل 3 سنوات.

وقال إن «العدالة المؤجلة هي عدالة منقوصة أو لا عدالة»، منتقدًا ما اعتبره تمتع مرتكبي الجرائم الدولية بسنوات من الحصانة ومواصلة ارتكاب الجرائم قبل المساءلة، في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى زيادة السرعة في مختلف المجالات.

وأضاف أن العالم يهتم بالبضائع أكثر من اهتمامه بحياة الإنسان وقيمه، داعيًا إلى تصويب هذا الخلل القانوني والإنساني.

تصاعد الاستيطان والتهجير

وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قال العكلوك إن إسرائيل تواصل حملات القتل والاعتقالات التعسفية والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين وتهجير سكانها، إلى جانب هدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات والسيطرة المباشرة على 82% من الأرض.

وأشار إلى استمرار بناء وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستعمارية، التي وصفها بأنها أصبحت معاقل لميليشيات وعصابات إرهابية منظمة، قال إن حكومة الاحتلال سلحتها ورعتها وحمتها، وأطلقتها لإرهاب المدنيين الفلسطينيين وقتلهم والاعتداء على منازلهم وحرق أشجار الزيتون والمزارع والممتلكات وتخريبها، بدعم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الفلسطينيين يُمنعون من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن من يحاول ذلك يُعتبر إرهابيًا ويكون مصيره القتل أو السجن.

ولفت إلى أن إسرائيل تمضي في تعزيز سياسات الضم والتشريعات العنصرية، موضحًا أنها أنشأت ما يقارب 1200 حاجز وعائق عسكري، لتحويل الضفة الغربية إلى جزر منفصلة بعضها عن بعض، والتحكم في حركة ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن فلسطيني، وتقويض قدرتهم على الوصول إلى مدارسهم ومزارعهم وعائلاتهم وممارسة حياتهم اليومية.

وأكد أن هذه الحواجز تجعل تنقل الفلسطينيين معاناة يومية طويلة وقاسية ومريرة، أما في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، فأشار العكلوك إلى تصاعد سياسات التهويد والاستيطان وهدم المنازل والاعتقالات والإبعاد وسحب بطاقات الهوية، والتضييق على المواطنين الفلسطينيين بمختلف الوسائل.

وحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، واستفزاز مشاعر ملياري مسلم حول العالم من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والحفريات التهويدية تحته، فضلًا عن إغلاق مكاتب ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما يؤدي إلى حرمان آلاف اللاجئين من الخدمات الأساسية.

وتطرق العكلوك إلى تنامي التضامن الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية، معتبرًا أن المشاهد اليومية القادمة من فلسطين جعلت شعوب العالم تدرك حقيقة الممارسات الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقيم الإنسانية.

وقال إن الذين ضللتهم إسرائيل أو أرهبَتهم، على حد تعبيره، بادعاءات معاداة السامية، أدركوا أن الوقوف ضد الإبادة الجماعية والتضامن مع الشعب الفلسطيني لا يعني معاداة السامية أو كراهية اليهود.

وأضاف أن كثيرًا من اليهود حول العالم سئموا من العبء الذي أثقلتهم به فداحة الجرائم الإسرائيلية، وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

ورغم وصول التضامن والتعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية إلى مستويات غير مسبوقة، أكد العكلوك أنهما لم يصلا حتى الآن إلى مرحلة وقف الجرائم الإسرائيلية ورفع الحصار القاتل عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

ووجه المندوب الدائم لدولة فلسطين رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا خلالها إلى فرض مزيد من العقوبات والمقاطعة، وقول الحقيقة في مواجهة إسرائيل، حتى توقف جرائمها وتنهي احتلالها غير القانوني.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لجلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن وصفهم بالمجرمين إلى السجون الدولية، وإدراج عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب الاستمرار في نبذ العقلية المتطرفة التي قال إنها أصبحت متجذرة في المجتمع الإسرائيلي.

ودعا الدول والشعوب والمنظمات والأفراد إلى التحرك على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل العكلوك: «فإذا لم يكن ذلك الآن بعد كل هذه الجرائم فمتى سيكون؟».

وحذر من أن الفشل في ترجمة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية إلى فعل حقيقي على الأرض يوقف الجرائم وينهي الاحتلال، سيقود إلى دوامة جديدة من الظلم والعدوان، ستكون تبعاتها أشد قسوة، ليس على الشعب الفلسطيني وحده، وإنما على القانون الدولي والقيم الإنسانية والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقبل اختتام كلمته، وجه العكلوك رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تناول خلالها أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب والإبعاد عن أهلهم ووطنهم.

وقال إن الأسرى الفلسطينيين، الذين وصفهم بمناضلي الحرية، تزوجوا وبدأوا في إنجاب الأطفال، مشيرًا إلى إحدى المولودات الجديدات، وهي الطفلة يافا أحمد أبو خضر، التي قال إنها تشبه مدينة يافا، أم البرتقال الفلسطيني وعروس البحر.

ووجه العكلوك حديثه إلى بن غفير قائلًا: «لقد أبعدتهم فرادى ولكنهم سيعودون عائلات، إلى جذورهم وبيوتهم في فلسطين».

واختتم المندوب الدائم لدولة فلسطين كلمته بالاستشهاد بأبيات للشاعر الفلسطيني محمود درويش، تحدثت عن البقاء والصمود والتمسك بالهوية والأحلام رغم الأنقاض والمعاناة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لا يزال متمسكًا بالحياة والأمل، واختتم بالقول: «نحن أحياء وباقون... وللحلم بقيّة».