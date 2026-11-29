أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها جميع أشكال العنف ضد المدنيين، وتهجير الفلسطينيين أو التنازل عن حقوقهم الوطنية، مشددة على أن فلسطين ليست مجرد ملف من ملفات الصراع السياسي، وإنما قضية إنسانية ترتبط بالأرض والحق والكرامة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيافة الأنبا موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، نقل خلالها تحيات ومحبة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الحضور.

وقال الأنبا موسى إبراهيم، إن القضية الفلسطينية ليست قضية عابرة أو مجرد ملف من ملفات الصراع السياسي، بل هي قضية إنسانية وقضية أرض وحق وكرامة، مؤكدًا أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يمثل جرحًا مفتوحًا في قلب الإنسانية، وأن آلامه يتردد صداها في ضمير كل إنسان حي.

وأضاف أن موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من القضية الفلسطينية ليس موقفًا طارئًا أو مرتبطًا بمصالح آنية، وإنما هو موقف ثابت ومتجذر في التاريخ والواقع والضمير، موضحًا أن الكنيسة وقفت منذ بدايات القضية الفلسطينية إلى جانب قيم العدل والرحمة، ودعمت حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المواقف التاريخية للكنيسة تجاه فلسطين، موضحًا أنها كانت من أوائل الكنائس التي وقفت في مواجهة قرار تقسيم فلسطين عام 1947، كما رفضت تهجير الفلسطينيين أو التنازل عن حقوقهم الوطنية.

رفض قرار تقسيم فلسطين

وأشار إلى حرص الكنيسة القبطية على تعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية، حيث افتتحت كنيسة مار جرجس عام 1947، وكنيسة العذراء بالمعصرة عام 1949، إلى جانب عدد من الكنائس في غزة، تأكيدًا على ارتباط فلسطين بالوطن والمصير والحق الذي لا يضيع.

وأكد أن هذا النهج استمر عبر الباباوات المتعاقبين، وصولًا إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي يجدد في مختلف المناسبات موقف الكنيسة الداعم للحق الفلسطيني، والرافض للاعتداء على المدنيين، والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشدد الأنبا موسى إبراهيم على دعم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوصول إلى سلام عادل وشامل، يحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحياة، ويرتكز على العدل والرحمة واحترام حقوق الشعوب.

ولفت إلى الارتباط التاريخي والديني بين مصر وفلسطين، موضحًا أن فلسطين هي الأرض التي نشأ عليها السيد المسيح، وأنها أرض الحضارة والرسالات السماوية، فيما احتضنت مصر العائلة المقدسة، وظلت عبر التاريخ ملاذًا وسندًا، بما يعكس عمق الروابط الروحية والإنسانية بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أن التضامن مع المتألمين ليس مجرد اختيار، بل هو وصية إلهية ودعوة إيمانية، مستشهدًا بتعاليم الكتاب المقدس التي تحث على صناعة السلام ومشاركة الآخرين أفراحهم وأحزانهم.

وأكد أن القريب ليس بالضرورة من يتفق معنا في الدين أو اللغة، وإنما هو من يحتاج إلى المساندة ويمد يده طلبًا للعون في أوقات الشدة، مشددًا على أن قيم المحبة والرحمة والتضامن الإنساني تتجاوز الاختلافات الدينية والثقافية.

واختتم الأنبا موسى إبراهيم كلمته بالدعوة إلى الصلاة من أجل السلام في فلسطين، ومن أجل الأطفال الذين حُرموا من طفولتهم والأمهات الثكالى، معربًا عن أمله في أن يأتي اليوم الذي تؤدي فيه القدس رسالتها بوصفها رمزًا للمحبة والسلام، وأن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقرار.