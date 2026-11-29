أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستشهاد 17 طالبا وطفلا منذ بداية نوفمبر الجاري برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إصابة ضابط بجروح متوسطة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مادما، جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد المواطن حكمت فرج محمد قط (60 عاماً) مساء اليوم، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في بلدة مادما جنوب نابلس.



وبحسب إفادات شهود عيان فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن حكمت قط وأثناء عملية الاقتحام أطلق الجنود النار داخل المنزل، ما أدى إلى إصابة أحد جنود الاحتلال عن طريق الخطأ، وإصابة صاحب المنزل بأربع رصاصات.