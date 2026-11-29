في إطار تعزيز التعاون المشترك لنشر ثقافة القراءة وترسيخ الوعي المعرفي بين مختلف فئات المجتمع، وقّعت مكتبات مصر العامة ومؤسسة البحث العلمي للاستثمار (RSI Egypt) مذكرة تعاون لدعم المشروع الوطني للقراءة والمبادرات المرتبطة به، وذلك خلال مراسم حفل ختام الموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة، الذي أُقيم بقصر عابدين.

وقّع مذكرة التعاون عن مكتبات مصر العامة السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وعن مؤسسة البحث العلمي للاستثمار الدكتور عبده إبراهيم، بحضور الدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات الثقافية والمعرفية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات الثقافية والقرائية إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي مذكرة التعاون انطلاقًا من رؤية مشتركة تهدف إلى نشر ثقافة القراءة المستدامة، ودعم أنشطة المشروع الوطني للقراءة، واكتشاف المواهب في مجالات القراءة والمعرفة ورعايتها، بما يسهم في تعزيز العدالة الثقافية وإتاحة الفرص المعرفية للمجتمعات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ الأنشطة والبرامج القرائية داخل منظومة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، والاستفادة من المكتبات المتنقلة في الوصول إلى القرى والنجوع والمناطق المختلفة، إلى جانب تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المرتبطة بالقراءة والمعرفة، والترويج المشترك للفعاليات وتوثيق الأنشطة المنفذة.

كما تتعاون مؤسسة البحث العلمي للاستثمار في توفير الكتب وأوعية المعرفة المختلفة وفقًا لاحتياجات مكتبات مصر العامة، ودعم عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة، فيما تتولى مكتبات مصر العامة توفير الأماكن والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الأنشطة، والتنسيق لتسيير المكتبات المتنقلة إلى القرى والنجوع والمدارس ومراكز الشباب، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية.

وفي إطار تشجيع المشاركين والفائزين في المشروع الوطني للقراءة، تمنح مكتبات مصر العامة الفائزين عضوية مجانية بمختلف فروع منظومتها على مستوى الجمهورية، تقديرًا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرتهم القرائية والمعرفية.

وتعكس هذه الشراكة تكامل الخبرة الممتدة لمؤسسة البحث العلمي للاستثمار، التي تمتلك خبرة تزيد على خمسة وعشرين عامًا في تخطيط وتنظيم وتحكيم المسابقات الثقافية والقرائية وتدريب الكفاءات، مع الدور الثقافي والتنويري الذي تضطلع به مكتبات مصر العامة من خلال شبكة مكتباتها الثابتة والمتنقلة المنتشرة في محافظات الجمهورية، بما يعزز فرص الوصول إلى المعرفة ويدعم نشر ثقافة القراءة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان.

وتسري مذكرة التعاون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها، مع التجديد التلقائي، بما يتيح استمرار التنسيق والعمل المشترك لتنفيذ البرامج والأنشطة وتحقيق الأهداف المتفق عليها.