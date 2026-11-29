وجه رئيس مركز الصف بمحافظة الجيزة، دعوة لأهالي قرية الأقواز وإدارة مركز الإمام الإسلامي، لعقد اجتماع اليوم الأحد بمقر مركز ومدينة الصف، بين الأهالي وإدارة المركز، لنبذ الخلاف والاحتفال بعودة وإعادة تشغيل مركز الإمام الإسلامي بالأقواز.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور فرج عبد العاطي زكي، رئيس مركز ومدينة الصف، على دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز روح المحبة والتعاون بين أبناء مركز ومدينة الصف، وحرصه الدائم على حل أي خلافات أو معوقات بالحوار والتفاهم.

وشهد اللقاء حضور النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، يرافقه وفد من الحزب بمحافظة الجيزة، وممثلي مركز الإمام الإسلامي وعلى رأسهم الدكتور عاصم عبد الكريم، وممثلين عن أهالي قرية الأقواز، في أجواء سادها الود والاحترام المتبادل، بما يعكس روح التعاون والتآخي بين أهالي القرية وإدارة المركز، وحرص جميع الأطراف على فتح صفحة جديدة يسودها الود والاحترام والتعاون.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على بدء عودة مركز الإمام الإسلامي للعمل في قرية الأقواز تدريجياً اعتباراً من غداً الاثنين، على أن يعود المركز بكامل قوته وطاقته حتى يوم السبت المقبل، مع التأكيد على أن الحوار والتفاهم والمشاركة المجتمعية تمثل الطريق الأمثل لحل المشكلات وتعزيز الاستقرار، واستمرار التعاون بين أهالي الأقواز وإدارة المركز، وتوحيد الجهود بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي وخدمة أبناء القرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فرج عبد العاطي زكي أن الأقواز وأهاليها جزء أصيل من نسيج مركز ومدينة الصف، وأن روح المحبة والتعاون ستظل هي الأساس في التعامل، بما يحقق الخير والاستقرار للجميع، فيما أكد النائب فيصل أبو عريضة أن ما تم اليوم هو نموذج يحتذى به في تغليب مصلحة المواطن، وأن حزب حماة الوطن سيظل داعماً لكل ما يخدم أهالي الصف.