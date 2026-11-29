حقق فريق فياريال، فوزًا صعبًا وثمينًا على مضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "بالايدوس"، في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).
وسجل هدفي فياريال اللاعب جيورج ميكوتادزي في الدقيقتين 3 من ركلة جزاء و54، بينما أحرز فيران جوتجلا هدف سيلتا فيجو في الدقيقة 30.
ويُعد هذا الفوز هو الخامس هذا الموسم لفياريال ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بينما تكبد سيلتا فيجو الخسارة الخامسة في "الليجا" ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.