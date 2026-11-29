علق الجزائري جمال بلعمري ، على قرارات الجهاز الفني للنادي الأهلي، بشأن جلوس إمام عاشور على مقاعد البدلاء واستبعاد بعض اللاعبين من قائمة الفريق، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تحمل رسائل مهمة لجميع اللاعبين.

وقال جمال بلعمري، خلال تصريحات تلفزيونية، إن بقاء إمام عاشور على مقاعد البدلاء يمثل رسالة لكل لاعب داخل الفريق، وكذلك استبعاد بعض اللاعبين بقرار فني، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور إمام عاشور بمستوى مختلف.

وأضاف: «بقاء إمام عاشور على الدكة رسالة لكل لاعب، وكذلك استبعاد بقرار وبن شرقي، والفترة القادمة هنشوف إمام عاشور بمستوى مختلف، واتذكر كلامي، بعض اللاعبين يحتاجوا رسائل في بعض الأوقات أن النادي فوق الجميع».

وجاءت تصريحات بلعمري عقب فوز الأهلي على نظيره أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إسكو كارا التوجولي، يوم 6 ديسمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة بالنقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة.