تُوّج فريق العين الإماراتي بلقب كأس السوبر الإماراتي، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب شباب الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة الثنائي المصري رامي ربيعة والبرازيلي خوان بيزيرا.

وبدأت المباراة بإثارة مبكرة، حيث افتتح الحسين رحيمي التسجيل لصالح العين في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك سعيد عزت الله التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، نجح رافاييل فيلا في تسجيل هدف التقدم والفوز للعين بالدقيقة 53، بعدما استغل كرة رأسية من رامي ربيعة، ليمنح فريقه الأفضلية ويحسم اللقب.

وشارك رامي ربيعة أساسيًا مع العين وقدم أداءً مميزًا، كما سجل هدفًا في الدقيقة 73، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

على الجانب الآخر، شارك خوان بيزيرا، لاعب الزمالك السابق، بديلًا مع شباب الأهلي مع بداية الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه على العودة في النتيجة.

وبهذا الانتصار، حصد العين لقب السوبر الإماراتي للمرة الرابعة في تاريخه، ليبدأ مشواره في الموسم الجديد ببطولة جديدة.