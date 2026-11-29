قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إن مصر لديها مشروعات كبرى لحماية الشواطئ، مؤكدًا ضرورة العمل على إنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع المخاطر التي تواجه المناطق الساحلية، وتحديد الأماكن الأكثر احتياجًا إلى إجراءات الحماية.

وأوضح هشام العسكري، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدراسة التي تناولت 20 مدينة ساحلية في أفريقيا، من بينها الإسكندرية، وضعت افتراضًا بعدم وجود وسائل لحماية الشواطئ، بهدف رصد المخاطر وتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للتضرر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الدراسات هو تحديد أماكن الضعف والأكثر احتياجًا للحماية، وليس إثارة المخاوف.

وأضاف هشام العسكري أن التعامل مع مخاطر السواحل يتطلب النظر إلى ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال بيانات الأقمار الصناعية، إلى جانب دراسة التضاريس بدقة والكشف عنها بصورة كاملة، فضلًا عن تحليل التغيرات التي طرأت على خط الشاطئ على مدار 50 عامًا.

وأشار هشام العسكري إلى أهمية دراسة التغيرات المناخية والعواصف التي شهدتها المناطق الساحلية خلال السنوات الخمسين الماضية، ودمج نتائج هذه الدراسات مع بيانات السكان والبنية التحتية، للوصول إلى تصور متكامل للمخاطر المحتملة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة، وأكد أن الأقمار الصناعية تساعد على رصد الظواهر المناخية أولًا بأول، موضحًا أن تقييم مخاطر الشواطئ لا يقتصر على متابعة ارتفاع مستوى سطح البحر، بل يشمل رصد حركة الشاطئ والتغيرات التي تحدث في المناطق الساحلية، سواء الهبوط أو الارتفاع، إلى جانب دراسة تأثير الحواجز ومشروعات الحماية القائمة.

ولفت هشام العسكري إلى أن بعض المناطق الساحلية تشهد هبوطًا بمعدلات كبيرة، في الوقت الذي تقابلها فيه مشروعات للحماية، وهو ما يستدعي دراسة هذه المدن والمناطق على مدى زمني طويل، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى التغيرات الحالية، وشدد على أهمية أن تكون مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية متكاملة وتمتد على طول الساحل، موضحًا أن تنفيذ مشروعات الحماية يجب أن يستند إلى دراسات تحدد طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، وتكشف الأماكن الأكثر عرضة للتضرر، بما يضمن توجيه إجراءات الحماية والإنقاذ إلى المواقع التي تحتاج إليها، مؤكدًا على أن دراسة المخاطر الساحلية تستهدف حماية المدن والمناطق المعرضة للتغيرات، والاستعداد لها من خلال المعلومات والبيانات العلمية، وليس إثارة المخاوف بشأن مستقبلها.