أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من سوء الأحوال الجوية لأكثر من 63 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، حيث اجتاحت رياح عاتية معظم أنحاء البلاد، وأثر الطقس المضطرب على آخر موجات السفر في عيد الشكر.

ووفقا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، فقد أصدرت الهيئة تحذيرات من الرياح العاتية في أجزاء من أكثر من اثنتي عشرة ولاية، تمتد من شمال غرب المحيط الهادئ إلى ساحل الخليج.

وحذر خبراء الأرصاد من أن هبات رياح عاتية تصل سرعتها إلى 45 ميلا في الساعة قد تتسبب في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء في أجزاء من ولايات ألاباما وأركنساس وكاليفورنيا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري وأوكلاهوما وأوريجون وتينيسي وتكساس وإلينوي.

كما حذر خبراء الأرصاد من أن "الرياح العاتية قد تُصعب القيادة، خاصة على المركبات العالية"، وحثت الناس على "توخي الحذر الشديد" على الطرق وتأمين متعلقاتهم الخارجية التي قد تجرفها الرياح.

وجاءت هذه الموجة الأخيرة من الأحوال الجوية السيئة عقب عواصف شديدة ضربت البلاد في فترة عيد الشكر، مما تسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتعطيل خطط الطيران، وفي تطور غير مسبوق، تأجيل موكب عيد الشكر في مدينة نيويورك.

وكانت إدارة أمن النقل الأمريكية قد أعلنت قبل أيام أنها تتوقع فحص ما يقرب من 17.6 مليون مسافر جواً على مستوى البلاد في الفترة بين الثلاثاء 24 نوفمبر والإثنين 30 نوفمبر الجاري، وتوقعت أن يكون اليوم /الأحد/ أكثر أيامها ازدحاماً، حيث من المتوقع أن يمر 3 ملايين مسافر عبر المطارات الأمريكية.

وأفاد موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير" بحدوث تأخير لأكثر من 1600 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة حتى صباح غد الإثنين.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تجتاح رياح عاتية معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة، غدا الإثنين، حيث استمرت عاصفة كبيرة هطلت خلالها أمطار غزيرة باردة على وادي أوهايو ومنطقة البحيرات العظمى السفلى خلال مطلع هذا الأسبوع في التحرك باتجاه تلك المنطقة.

كما توقعوا أن تهطل الأمطار في ولايات الجنوب الشرقي وتجتاحها العواصف الرعدية في وقت لاحق من اليوم الأحد، وأن تصل إلى منطقة وسط المحيط الأطلسي صباح غد الاثنين، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات في بعض المناطق الساحلية.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الطقس العاصف، بما في ذلك الأمطار، من المرجح أن يستمر حتى ظهر غدٍ الإثنين في ولاية مين، بينما قد تشهد أجزاء من نيو إنجلاند تحول الأمطار لفترة وجيزة إلى ثلوج قبل يوم بعد غد الثلاثاء.

أما على الساحل الغربي، فقد استعدت أجزاء من شمال كاليفورنيا وجنوب غرب ولاية أوريجون لأمطار غزيرة محتملة وفيضانات وثلوج جبلية وأمواج عالية، حيث من المتوقع أن تستمر سلسلة من عواصف المحيط الهادئ في التأثير على المنطقة خلال هذا الأسبوع.