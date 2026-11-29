أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن التوعية المرورية تمثل أحد المحاور المهمة ضمن توصيات التعامل مع حادث الطريق الدائري، مشيرة إلى أن جانبًا من المشكلات يرتبط بسلوكيات بعض مستخدمي الطرق، وهو ما يتطلب العمل على تغييرها إلى جانب تشديد القوانين وتطبيقها.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ ضبط السلوكيات لا يتحقق إلا من خلال القانون، لكن التوعية تظل ضرورية أيضًا، لأن بعض المواطنين يصرون على مخالفة القواعد والقيادة بسرعات عالية، رغم ما يمثله ذلك من خطر على حياتهم وحياة الآخرين.

وضربت مثالًا بالشاب الذي كان يقود السيارة المتسببة في الحادث، مشيرة إلى أن مستقبله أصبح مهددًا، إلى جانب المسؤولية التي يتحملها عن وفاة الضحايا، بسبب تعاطي الحشيش وعدم الوعي والسرعة، بينما كان والده يجلس إلى جواره داخل السيارة، ووصفت المشهد بأنه مؤلم ومؤسف للغاية.

وشددت على ضرورة انتظار تنفيذ التوصيات والقرارات التي أُعلنت عقب الحادث، مطالبة كل وزارة بإعلان جدول زمني واضح يحدد موعد تنفيذ الإجراءات المكلفة بها، حتى لا تظل التوصيات مجرد قرارات دون تطبيق فعلي.

وأكدت أن الحادث كان وما زال مؤلمًا، ولا ينبغي أن يمر مرورًا عابرًا أو يُنسى مع الوقت، موضحة أن هناك حوادث تقع ثم ينساها الناس، بينما توجد حوادث أخرى تترك أثرًا عميقًا، ويجب أن تظل حاضرة في الذاكرة حتى تكون دافعًا للتعلم والتغيير وتصحيح الأوضاع.

وأضافت أن المطلوب هو أن يتغير الجميع، سواء على مستوى القوانين أو الانضباط أو التنفيذ أو سلوكيات الناس، مشددة على أن المسؤولية لا تقع على طرف واحد، بل تتطلب مراجعة شاملة من جميع الأطراف المعنية.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء وصف الحادث بأنه مؤلم للغاية، سواء بالنسبة إلى الشعب أو الحكومة بأكملها، مؤكدة أن الدرس الأهم الذي يجب استخلاصه من هذه المعاناة هو منع تكرار مثل هذه المأساة، من خلال التطبيق الصارم للقوانين، ووضع سلامة الطرق وأمن المواطنين في مقدمة الأولويات.

وأوضحت أن الحوادث تقع في مختلف دول العالم، ولا يمكن الوصول إلى منعها بنسبة 100% أو جعلها صفرًا، لكن من الممكن تقليل الحوادث القاتلة قدر الإمكان، عبر إعطاء الأولوية لسلامة الطرق وحماية أرواح المواطنين، حتى لا تتكرر المآسي التي يدفع ثمنها الضحايا وأسرهم.