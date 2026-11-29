أطلقت هواوي هاتف Mate X8 القابل للطي خلال حدث هذا الأسبوع، وعرضت مقارنة حية بينه وبين iPhone Duo في التصميم والشاشة.

ووفقاً للبيانات الرسمية المنشورة في تقرير موقع Tech-WD، تفوق Mate X8 في الحجم والنحافة والوزن.

شاشة 8.2 إنش وسماكة 4.2 ملم

تأتي الشاشة الداخلية في Mate X8 بقياس 8.2 إنش، بينما تبلغ شاشة iPhone Duo الداخلية 7.6 إنش.

ويبلغ وزن Mate X8 239 غراماً وسماكته 4.2 ملم وهو مفتوح، مقابل 254 غراماً و5.2 ملم في iPhone Duo.

وتعتمد الشاشة الداخلية في Mate X8 على ثلاث طبقات تقنية هي زجاج UTG وطلاء مضاد للانعكاس ونظام مفصلة مغناطيسي يسطح الشاشة، وتقول هواوي إن هذه التوليفة تمنح شاشة بلا خط طي ظاهر.

دقة وسطوع أعلى في Mate X8

تبلغ دقة الشاشة الداخلية في Mate X8 2424×2340 بكسل، وهي من نوع LTPO OLED مرنة بمعدل تحديث 120Hz.

كما تدعم الشاشة 1.07 مليار لون، وتعتيماً بتقنية PWM بتردد 1440Hz، وسطوعاً أقصى يصل إلى 8000 نت.

في المقابل، تستخدم iPhone Duo شاشة Super Retina XDR OLED قابلة للطي بقياس 7.6 إنش، مع سطح مطفي بتقنية nano-texture وطلاء مضاد للانعكاس. ويبلغ سطوعها الأقصى في الأماكن المفتوحة 3000 نت.

شاشة خارجية أكبر وسطوعاً

تبلغ الشاشة الخارجية في Mate X8 6.54 إنش، وهي OLED مزدوجة الطبقات بدقة 2444×1132 بكسل ومعدل تحديث 120Hz وسطوع يصل إلى 12000 نت.

بينما تأتي شاشة iPhone Duo الخارجية بقياس 5.4 إنش من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1398×2034 بكسل وسطوع 3000 نت ومعدل تحديث ProMotion بتردد 120Hz.

ويعتمد iPhone Duo على طبقة مطفية قابلة للإزالة تخفف مظهر خط الطي دون أن تلغيه.

أما Mate X8 فيستخدم مفصلة مصنوعة من مادة مركبة مغناطيسية بسماكة 0.1 ملم وفولاذ بدرجة صناعة الطيران، تسطح الشاشة الداخلية تلقائياً بعد الطي.

كاميرا Ruiying Z10 المقربة

أعادت هواوي وحدة الكاميرا الخلفية الدائرية إلى Mate X8 لدعم عدسة Ruiying Z10 المقربة.

وتقول الشركة إن ذلك يفتح تطوراً كبيراً في تصوير الهواتف القابلة للطي على مستوى العتاد.

وتقول هواوي إن Mate X8 يحقق استعادة بنسبة 99.9% لاستواء الشاشة، وهو ما ظهر في عدة مقاطع نشرت قبل الإطلاق.

وذكر التقرير أن الأداء الفعلي في الاستخدام اليومي سيتضح أكثر بعد وصول الجهازين إلى المستخدمين.