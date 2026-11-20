أعلنت شركة هواوي، رسميا عن هاتفها الجديد OSTA O1 Pro في السوق الصينية، وذلك خلال حدث إطلاق مشترك مع سيارة Stelato V8، ليكون أول إصدار يحمل العلامة التجارية الفرعية الجديدة OSTA، المعروفة في الصين باسم Xingmang، والتي تستهدف تقديم تجربة مختلفة تجمع بين التصميم المميز والذكاء الاصطناعي والأداء القوي.

ويأتي الإعلان الرسمي بعد فتح باب الحجز المسبق للهاتف عبر متجر Vmall، وظهور صور تكشف تصميمه ذي الشاشة العريضة، إلى جانب توفره بثلاثة ألوان مختلفة.

شاشة عريضة وتصميم نحيف



يتميز هاتف Huawei OSTA O1 Pro بشاشة مسطحة LTPS قياس 6.39 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.5 ودقة 1.5K، مع حواف نحيفة للغاية يبلغ سمكها 1.05 ملم من الجهات الأربع، ونسبة استحواذ الشاشة على الواجهة الأمامية تصل إلى 96.1%.

ويبلغ سمك الهاتف 6.68 ملم، بينما يصل وزنه إلى نحو 200 جرام، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود المرصع بالنجوم، والأبيض السديمي، والبنفسجي المتوهج، ويضم ظهر الهاتف وحدة كاميرات أفقية مزدوجة التصميم، إلى جانب شعار OSTA.

Huawei OSTA O1 Pro

معالج Kirin 9030S وكاميرا بدقة 200 ميجابكسل



يعتمد الهاتف على معالج هواوي Kirin 9030S، مع خيارات متعددة للذاكرة والتخزين تشمل:

- 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين.

- 12 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين.

- 16 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين.

- 16 جيجابايت رام مع 1 تيرابايت تخزين.



وعلى مستوى التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، تعتمد على مستشعر RYYB بحجم 1/1.28 بوصة، إلى جانب كاميرا تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا يصل إلى 3.7x، وعدسة Red Maple، دون وجود كاميرا فائقة الاتساع.

Huawei OSTA O1 Pro

ويحصل الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي، مع مستشعر بصمة مدمج في الجانب.

HarmonyOS 7 وميزات الذكاء الاصطناعي



يعد OSTA O1 Pro أول هاتف يعمل بنظام HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition، وتصفه هواوي بأنه هاتف يعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، مع واجهة ذكية تساعد المستخدم على الوصول مباشرة إلى الوظائف التي يحتاج إليها، وتقديم أساليب تفاعل جديدة، فضلا عن إمكانية إنشاء سمة خاصة للهاتف انطلاقا من صورة واحدة.

كما أكدت الشركة تحسين التكامل بين البرمجيات والمكونات المادية والمعالج والخدمات السحابية لتحقيق تجربة استخدام أكثر تناغما.

Huawei OSTA O1 Pro

أسعار Huawei OSTA O1 Pro



يبدأ السعر التمهيدي للهاتف في الصين من 5499 يوانا (نحو 775 دولارا) لنسخة 12 + 256 جيجابايت، بينما تأتي بقية الإصدارات بالأسعار التالية:

- 12 + 512 جيجابايت: 6499 يوانا (نحو 915 دولارا).

- 16 + 512 جيجابايت: 7299 يوانا (نحو 1030 دولارات).

- 16 جيجابايت + 1 تيرابايت: 8799 يوانا (نحو 1240 دولارا).



وتقل هذه الأسعار بمقدار 200 يوان عن الأسعار الرسمية المعلنة لكل إصدار. ويتوفر اللونان الأسود والأبيض لنسخ 12 جيجابايت رام، بينما يقتصر اللون البنفسجي على إصدارات 16 جيجابايت.