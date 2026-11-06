كيف تقيس ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D3 ضغط الدم؟

تقدم ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D3 مفهوما مختلفا لمراقبة المؤشرات الصحية عبر الساعات الذكية، بعدما زودتها هواوي بتقنية مبتكرة لقياس ضغط الدم تعتمد على كم هوائي ميكانيكي مدمج في السوار، بدلا من الاكتفاء بالمستشعرات الضوئية المستخدمة في معظم الأجهزة القابلة للارتداء.

وتعتمد الساعة على آلية قياس تحاكي أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية، إذ يتضمن سوارها كما هوائيا صغيرا ينتفخ حول المعصم عند بدء عملية القياس، ليولد ضغطا محسوبا على الشرايين، بما يسمح للمستشعرات الداخلية برصد التغيرات المرتبطة بتدفق الدم واستخلاص قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

كيف تعمل تقنية قياس ضغط الدم في Huawei Watch D3؟



تختلف تقنية Huawei Watch D3 عن الطريقة الشائعة في الساعات الذكية، التي تعتمد على مستشعرات بصرية تقيس تغيرات تدفق الدم تحت الجلد، ثم تستخدم خوارزميات لتقدير بعض المؤشرات الصحية.

فبدلا من الاعتماد على التقديرات البصرية، تستخدم الساعة نظاما ميكانيكيا يضم كما هوائيا مدمجا أسفل السوار، إلى جانب مستشعر عالي الدقة وتقنية TruSense من هواوي.

وعند تشغيل خاصية قياس ضغط الدم، يبدأ الكم الهوائي في الانتفاخ تلقائيا، ليضغط على منطقة الشريان في المعصم، ثم يرصد النظام التغيرات الدقيقة في الضغط وتدفق الدم خلال عملية القياس، وصولا إلى تحديد قيم ضغط الدم.

وتحاكي هذه الآلية مبدأ عمل أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية التي تعتمد على الكم القابل للنفخ، وهو ما يمنح الساعة اختلافا تقنيا مهما مقارنة بالعديد من الساعات الذكية الأخرى.

Huawei Watch D3

خطوات الحصول على قراءة دقيقة

لضمان دقة القياس، يتعين على المستخدم ارتداء الساعة في الموضع الصحيح على المعصم، مع ضبط السوار وفق العلامات الإرشادية الموجودة عليه.

وتؤدي وضعية الساعة ودرجة إحكام السوار دورا أساسيا في موثوقية النتائج، إذ قد يتسبب ارتداؤها بصورة فضفاضة أو في موضع غير مناسب في التأثير على دقة القراءة.

وبعد بدء القياس، ينفخ النظام الكم الهوائي المدمج، ثم يجمع البيانات اللازمة لإظهار قراءة ضغط الدم على الشاشة، مع ملاحظة أن المستخدم قد يشعر بضغط واضح حول المعصم أثناء العملية، وهو أمر طبيعي نتيجة انتفاخ الكم.

مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة



لا تقتصر قدرات Huawei Watch D3 على إجراء قياس منفرد، إذ تدعم أيضا تقنية المراقبة المتنقلة لضغط الدم على مدار 24 ساعة (ABPM)، التي تتيح تسجيل قراءات متتابعة خلال اليوم والليل.

وتساعد هذه الخاصية على تكوين صورة أكثر شمولا عن تغيرات ضغط الدم أثناء الراحة والنشاط البدني والنوم، بدلا من الاعتماد على قراءة واحدة قد لا تعكس الحالة الفعلية للمستخدم طوال اليوم.

وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في متابعة حالات ارتفاع ضغط الدم، إذ يمكن أن تساعد القراءات المتعددة في رصد التغيرات التي قد لا تظهر أثناء زيارة الطبيب، بما في ذلك الحالات التي تتأثر فيها النتائج بالتوتر أو القلق.

كما يمكن الاستفادة من الساعة في قياس ضغط الدم قبل ممارسة التمارين الرياضية وبعدها، لمتابعة استجابة الجسم للمجهود البدني والتغيرات المصاحبة له.

دقة القياس والاعتمادات الطبية



بحسب تجربة المراجعة المنشورة، جرت مقارنة قراءات Huawei Watch D3 بجهاز تقليدي لقياس ضغط الدم من أعلى الذراع على مدار شهر، وأظهرت النتائج تقاربا ملحوظا بين الجهازين، مع فروق محدودة في القياسات.

وتشير المراجعة إلى أن الساعة تستهدف تقديم قياسات بمستوى دقة معتمد طبيا، مع تصميم يراعي اختلافات المستخدمين، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من تيبس الشرايين.

وتضم الساعة كذلك مستشعر تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، إلى جانب أدوات لمراقبة معدل ضربات القلب وتباينه، ما يوفر مجموعة من المؤشرات التي تساعد المستخدم على متابعة صحة القلب والأوعية الدموية.