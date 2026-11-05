قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات طبية في معصمك.. سعر ومميزات ساعة هواوي HUAWEI Watch D3

HUAWEI Watch D3
HUAWEI Watch D3
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هواوي الصينية، عن قدرات ساعة HUAWEI Watch D3 الذكية، التي تجمع بين التصميم الأنيق ومجموعة متقدمة من أدوات مراقبة الصحة، مع تركيز خاص على قياس ضغط الدم ومتابعة المؤشرات الحيوية، إلى جانب شاشة AMOLED كبيرة وبطارية طويلة العمر.

سعر ساعة هواوي HUAWEI Watch D3

تأتي ساعة هواوي HUAWEI Watch D3 بسعر يبلغ 449 يورو (أي ما يعادل 23 ألف جنيه مصري)، لتنافس ضمن فئة الساعات الذكية المتقدمة، خاصة أنها لا تكتفي بالوظائف التقليدية مثل متابعة النشاط البدني والإشعارات، بل تقدم مجموعة من الخصائص الصحية التي تجعلها أقرب إلى جهاز طبي قابل للارتداء.

مواصفات ساعة هواوي HUAWEI Watch D3

الشاشة والتصميم
 

تضم ساعة HUAWEI Watch D3، شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.92 بوصة، وبدقة 408 × 480 بكسل، مع مستوى سطوع يصل إلى 3000 شمعة، ما يساعد على عرض المعلومات بوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويأتي الهيكل بتصميم مربع مصنوع من الألومنيوم، مع تاج جانبي وزر للتحكم، ويبلغ وزن الهيكل نحو 40 جراما، لتوفير تجربة مريحة عند ارتدائها لفترات طويلة.

ساعة HUAWEI Watch D3

قياس ضغط الدم ومراقبة الصحة


تتمثل أبرز مزايا HUAWEI Watch D3 في نظام قياس ضغط الدم، الذي يعتمد على وسادة هوائية مدمجة داخل السوار، تنتفخ أثناء القياس للحصول على قراءة ضغط الدم.

كما تدعم الساعة تقنية مراقبة ضغط الدم المتنقلة ABPM، التي تتيح إجراء قياسات مجدولة خلال ساعات النهار والليل، والاحتفاظ بالنتائج لمراجعتها مع الطبيب.

وتشمل وظائف متابعة الصحة:

- قياس معدل ضربات القلب.

- مراقبة نسبة الأكسجين في الدم.

- متابعة جودة النوم ومستويات التوتر.

- قياس درجة حرارة الجلد.

- متابعة النشاط البدني وعدد الخطوات.

- تحليل اضطرابات النبض ومؤشرات تصلب الشرايين.

- متابعة مؤشرات التنفس أثناء النوم.

- تخطيط القلب ECG في الأسواق التي تتوفر فيها الاعتمادات اللازمة.

البطارية وعمر التشغيل


تصل مدة تشغيل الساعة وفقا لتقديرات هواوي إلى 6 أيام مع الاستخدام المعتاد، لكن إحدى تجارب الاستخدام سجلت أكثر من 11 يوما بشحنة واحدة، مع تعطيل القياس التلقائي المستمر لضغط الدم ودرجة حرارة الجلد.

أما عند تشغيل خاصية مراقبة ضغط الدم المتنقلة بصورة مكثفة، فقد ينخفض عمر البطارية إلى نحو يوم واحد.

نظام التشغيل والتوافق

تعتمد الساعة على نظام HarmonyOS، وتعمل مع تطبيق HUAWEI Health المتاح لهواتف أندرويد وiOS، وتوفر مجموعة من الوظائف اليومية، منها:

- استقبال إشعارات الهاتف.

- إجراء المكالمات.

- التحكم في تشغيل الموسيقى.

- المنبه والمؤقت وساعة الإيقاف.

- البوصلة والآلة الحاسبة.

- واجهات متعددة قابلة للتخصيص.

Huawei Watch D3 سعر ساعة هواوي HUAWEI Watch D3 سعر قياس ضغط الدم مزايا HUAWEI Watch D3 ساعة HUAWEI Watch D3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

حسام حسن

مفاجأة في مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. لن يرحل الآن

منتخب مصر

المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر خلفا لمحمد مراد

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد