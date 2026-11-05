مواصفات طبية في معصمك.. سعر ومميزات ساعة هواوي HUAWEI Watch D3

كشفت شركة هواوي الصينية، عن قدرات ساعة HUAWEI Watch D3 الذكية، التي تجمع بين التصميم الأنيق ومجموعة متقدمة من أدوات مراقبة الصحة، مع تركيز خاص على قياس ضغط الدم ومتابعة المؤشرات الحيوية، إلى جانب شاشة AMOLED كبيرة وبطارية طويلة العمر.

سعر ساعة هواوي HUAWEI Watch D3

تأتي ساعة هواوي HUAWEI Watch D3 بسعر يبلغ 449 يورو (أي ما يعادل 23 ألف جنيه مصري)، لتنافس ضمن فئة الساعات الذكية المتقدمة، خاصة أنها لا تكتفي بالوظائف التقليدية مثل متابعة النشاط البدني والإشعارات، بل تقدم مجموعة من الخصائص الصحية التي تجعلها أقرب إلى جهاز طبي قابل للارتداء.

مواصفات ساعة هواوي HUAWEI Watch D3

الشاشة والتصميم



تضم ساعة HUAWEI Watch D3، شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.92 بوصة، وبدقة 408 × 480 بكسل، مع مستوى سطوع يصل إلى 3000 شمعة، ما يساعد على عرض المعلومات بوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويأتي الهيكل بتصميم مربع مصنوع من الألومنيوم، مع تاج جانبي وزر للتحكم، ويبلغ وزن الهيكل نحو 40 جراما، لتوفير تجربة مريحة عند ارتدائها لفترات طويلة.

ساعة HUAWEI Watch D3

قياس ضغط الدم ومراقبة الصحة



تتمثل أبرز مزايا HUAWEI Watch D3 في نظام قياس ضغط الدم، الذي يعتمد على وسادة هوائية مدمجة داخل السوار، تنتفخ أثناء القياس للحصول على قراءة ضغط الدم.

كما تدعم الساعة تقنية مراقبة ضغط الدم المتنقلة ABPM، التي تتيح إجراء قياسات مجدولة خلال ساعات النهار والليل، والاحتفاظ بالنتائج لمراجعتها مع الطبيب.

وتشمل وظائف متابعة الصحة:

- قياس معدل ضربات القلب.

- مراقبة نسبة الأكسجين في الدم.

- متابعة جودة النوم ومستويات التوتر.

- قياس درجة حرارة الجلد.

- متابعة النشاط البدني وعدد الخطوات.

- تحليل اضطرابات النبض ومؤشرات تصلب الشرايين.

- متابعة مؤشرات التنفس أثناء النوم.

- تخطيط القلب ECG في الأسواق التي تتوفر فيها الاعتمادات اللازمة.

البطارية وعمر التشغيل



تصل مدة تشغيل الساعة وفقا لتقديرات هواوي إلى 6 أيام مع الاستخدام المعتاد، لكن إحدى تجارب الاستخدام سجلت أكثر من 11 يوما بشحنة واحدة، مع تعطيل القياس التلقائي المستمر لضغط الدم ودرجة حرارة الجلد.

أما عند تشغيل خاصية مراقبة ضغط الدم المتنقلة بصورة مكثفة، فقد ينخفض عمر البطارية إلى نحو يوم واحد.

نظام التشغيل والتوافق

تعتمد الساعة على نظام HarmonyOS، وتعمل مع تطبيق HUAWEI Health المتاح لهواتف أندرويد وiOS، وتوفر مجموعة من الوظائف اليومية، منها:

- استقبال إشعارات الهاتف.

- إجراء المكالمات.

- التحكم في تشغيل الموسيقى.

- المنبه والمؤقت وساعة الإيقاف.

- البوصلة والآلة الحاسبة.

- واجهات متعددة قابلة للتخصيص.