كشفت شركة هواوي، رسميا عن التصميم والألوان المتاحة لهاتفها المرتقب Osta O1 Pro، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنه في الصين يوم 20 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع فتح باب الحجز المسبق للهاتف عبر المتجر الإلكتروني التابع للشركة.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، يأتي هاتف هواوي Osta O1 Pro، بثلاثة خيارات لونية تشمل الأبيض، والأسود الليلي، والأرجواني المتوهج.

وبحسب القائمة الرسمية للهاتف على متجر Vmall، سيتوفر Osta O1 Pro بعدة خيارات للذاكرة والتخزين، تبدأ من 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

كما سيحصل الإصدار الأرجواني على خيارات إضافية بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، مع سعات تخزين تبلغ 512 جيجابايت و1 تيرابايت.

هاتف هواوي Osta O1 Pro

وعلى صعيد التصميم، يتطابق الهاتف مع الصور المسربة التي ظهرت الأسبوع الماضي، حيث يتميز بشاشة ذات نسبة عرض إلى ارتفاع ممتدة، إلى جانب وحدة كاميرات خلفية مزدوجة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت هواوي الأسبوع الماضي عزمها إطلاق علامة تجارية فرعية جديدة تحمل اسم Osta يوم 20 نوفمبر، على أن يكون Osta O1 Pro أحد أول أجهزتها المرتقبة.

هاتف هواوي Osta O1 Pro

مواصفات Osta O1 Pro

أما بالنسبة للمواصفات التقنية، فتشير التسريبات والتوقعات إلى أن هاتف هواوي Osta O1 Pro، سيأتي بشاشة LTPS OLED مقاس 6.39 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9.5، ودقة عرض 1.5K، إلى جانب معالج Kirin 9030S.

ومن المنتظر أن تكشف هواوي عن المواصفات الكاملة للهاتف خلال حدث الإطلاق الرسمي في 20 نوفمبر، بالتزامن مع تقديم علامتها التجارية الجديدة وأجهزتها الأولى.