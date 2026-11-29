استعاد فريق روما وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه مونزا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبيكو"، في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

سجل رباعية روما كل من: دونيل مالين في الدقيقة 12 وماتياس سولي هدفين في الدقيقتين 24 و36 وسانتياجو كاسترو في الدقيقة 91.

رفع الفوز رصيد روما إلى 33 نقطة ليستعيد المركز الثاني من إنتر الذي تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة عن روما الذي قلّص الفارق مع لاتسيو المتصدر إلى نقطتين، بينما تجمد رصيد مونزا عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتًا.

وفي مباراة أخرى أُقيمت في إطار نفس الجولة، تعادل فريق ساسولو مع ضيفه نابولي بدون أهداف.