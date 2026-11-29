ارتفعت نسبة الإقبال في الانتخابات الإسبانية، اليوم الأحد، إلى مستويات قياسية بلغت 68.2% بحلول الساعة السادسة مساءً.

وذكرت صحيفة "أل باييس" الإسبانية أن الرقم أعلى بنحو 5% من الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 1996، وأعلى بـ 15 نقطة من نسبة الإقبال في الوقت نفسه من عام 2023، وهي أكبر زيادة مسجلة على الإطلاق. وقد تجاوزت 5 أقاليم نسبة مشاركة بلغت 70%.

وتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع بأعداد غير مسبوقة اليوم الأحد، حيث أجرت إسبانيا واحدة من أكثر انتخاباتها أهمية منذ عقود.

وبلغت نسبة الإقبال 68.2% بحلول الساعة السادسة مساءً، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق في هذه المرحلة من الانتخابات العامة، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.

ويتجاوز هذا الرقم بنحو 5% الرقم القياسي السابق لهذه المرحلة من اليوم، والمسجل في مارس 1996، عندما أدلى 63.4% من الناخبين بأصواتهم بحلول الساعة السادسة مساءً.

كما أن نسبة الإقبال المسجلة في 29 نوفمبر أعلى بـ 15 % من نسبة 53.1% المسجلة في الوقت نفسه في الانتخابات العامة لعام 2023، وهي أكبر زيادة تُسجل على الإطلاق بين انتخاباتين عامتين.

وأدلى ما مجموعه 24 مليونا و 798 ألفا و 736 ناخباً بأصواتهم بحلول الساعة السادسة مساءً، وتجاوزت نسبة الإقبال 70% في خمسة من أقاليم إسبانيا.

ويُظهر التوزيع الإقليمي لـ أرقام يوم الأحد أن خمسة أقاليم سجلت نسبة إقبال تفوق 70% بحلول الساعة السادسة مساءً: إقليم مدريد، حيث أدلى 72.6% من الناخبين بأصواتهم؛ وإقليم فالنسيا، بنسبة 71.2%؛ ولا ريوخا، بنسبة 70.5%؛ وكاستيا لا مانشا، بنسبة 70.3%؛ وكانتابريا، بنسبة 70.74%.

ويأتي رقم الإقبال المسجل في الساعة السادسة مساءً بعد أن كانت إسبانيا قد سجلت بالفعل رقماً قياسياً تاريخياً في المشاركة بحلول الساعة الثانية ظهراً، عندما أدلى 45.7% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم.

وكان ذلك أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق في هذه المرحلة من الانتخابات العامة الإسبانية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 41.8%، والمسجل في يونيو 1993.

وفي الانتخابات العامة لعام 2023، بلغت نسبة الإقبال 70.4% عند إغلاق صناديق الاقتراع، قبل إضافة أصوات الإسبان المقيمين في الخارج. وفي نوفمبر 2019، بلغ الرقم المقابل 69.9%.

ولا تشمل أرقام الإقبال الصادرة حتى الآن الأصوات التي أدلى بها الإسبان المقيمون في الخارج، كما لا تشمل بطاقات الاقتراع البريدية، حيث ستُضاف كلتاهما بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع.