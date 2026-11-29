أكد سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الحسين سيدي عبد الله الديه، أن العلاقات المصرية الموريتانية تستند إلى إرث تاريخي وثقافي وعلمي عميق، يتجاوز أبعاد التعاون السياسي إلى روابط راسخة صنعتها مسيرة مشتركة من التفاعل الحضاري والمعرفي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته سفارة موريتانيا في القاهرة، بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال، بحضور وزير الصناعة خالد هاشم، وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمثقفين والإعلاميين وأبناء الجالية الموريتانية في مصر.

وأوضح سفير موريتانيا أن هذه الروابط تشهد اليوم ترجمة عملية في ظل التفاهم القائم بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال انتظام أعمال اللجنة العليا المشتركة وتنسيق المواقف الدبلوماسية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي يواكب هذا الزخم، وتبرز مشروعات طريق نواكشوط الشرقي التي نفذتها الكفاءات المصرية نموذجًا ملموسًا لما تحققه الشراكة بين البلدين، داعيًا القطاع الخاص المصري إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، بما يدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التكامل والتنمية.

وقال سفير موريتانيا بالقاهرة إن ذكرى الاستقلال تمثل مناسبة لاستحضار تضحيات الأجيال التي صنعت فجر الحرية، وتجديد الالتزام بمواصلة بناء الوطن وصون مكتسباته، مشددًا على أن الاستقلال لا يقتصر على الاحتفاء بذكراه، بل هو مسيرة متواصلة تتوارثها الأجيال.

وأضاف سفير موريتانيا أن بلاده، انطلاقًا من إرثها الوطني وتضحيات أجدادها، تعمل على رسم ملامح مستقبلها في ظل رؤية يقودها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تقوم على توحيد الصفوف وتعزيز الحوار بين مختلف أطياف المجتمع السياسي والمدني، وترسيخ المسؤولية المشتركة تجاه التنمية الشاملة والاستقرار المستدام.

وأوضح السفير أن الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تشهده موريتانيا شكَّل رافعة قوية للاقتصاد الوطني، وأسهم في تعزيز مكانة البلاد بوصفها شريكًا موثوقًا في معادلة الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن دخول موريتانيا مرحلة تصدير الغاز الطبيعي يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا، ينقلها من مجرد موقع جغرافي إلى فاعل مؤثر في مسارات التجارة الدولية.

وأضاف السفير أن أبواب موريتانيا مفتوحة أمام المستثمرين في ظل بيئة تشريعية تستهدف حماية الاستثمارات وضمان نموها، لافتًا إلى ما تتمتع به البلاد من فرص واعدة في قطاعات الصيد والمعادن والطاقة المتجددة والثروة الحيوانية.

وأكد السفير أن موريتانيا تواصل التمسك بدورها الإقليمي والدولي، في وقت تختبر فيه الأزمات الراهنة قدرة منظومة العلاقات الدولية على تغليب صوت العقل والتوافق من أجل تسوية النزاعات، مشيرًا إلى أن بلاده جسدت هذا التوجه خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، من خلال وضع أولويات القارة وقضايا منطقة الساحل في صدارة الاهتمام.

وعلى الصعيد العربي، شدد سفير موريتانيا بالقاهرة على ثبات موقف موريتانيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، إلى جانب مساندة الدول العربية في حماية أمنها واستقرارها ورفض استهدافها.

ووجه السفير رسالة إلى أبناء الجالية الموريتانية في مصر، دعاهم فيها إلى الاستفادة من الخبرات والمعارف التي يكتسبونها في أرض الكنانة، والعودة بها إلى وطنهم للمساهمة في بنائه، مؤكدًا أن أبناء الجالية يمثلون واجهة لموريتانيا، وأن ما يقدمونه من سلوك وعطاء يعكس صورة بلادهم ويشارك في رسم مستقبلها.

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن الاحتفاء بالاستقلال يتجدد كل عام، بينما يظل صونه وبناؤه مسؤولية الأجيال المتعاقبة، مشددًا على أن الوفاء لتضحيات الآباء والأجداد يتحقق بما يُبنى للوطن وما يُترك للأبناء، داعيا الله عز وجل أن يحفظ موريتانيا ومصر، وأن ينعم على الأمة العربية بالأمن والعزة والسلام.

من جهته، أكد وزير الصناعة خالد هاشم اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والأخوية الراسخة مع موريتانيا، والتي تقوم على روابط حضارية وثقافية عميقة وقيم مشتركة من الاحترام المتبادل والتعاون، ويعززها الانتماء العربي والإفريقي المشترك.

وقال الوزير، في كلمته خلال الحفل، إن العلاقات المصرية الموريتانية تعكس أوجه تعاون علمي وثقافي ممتد بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية الموريتانية، إلى جانب ما تتمتع به موريتانيا من إرث ثقافي وعلمي متميز أسهم في إثراء الثقافة العربية والإسلامية.

وأضاف أن التعاون بين البلدين شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، في ظل حرص قيادتيهما على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار وزير الصناعة إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية - الموريتانية في نواكشوط عام 2025 مثَّل خطوة مهمة في هذا المسار، حيث شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما لفت الوزير إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري - الموريتاني الأول بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة عَكَس اهتمام البلدين بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع فرص التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع إقامة شراكات اقتصادية جديدة.

وأكد وزير الصناعة أن ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية يوفر أساسًا مهمًا للبناء عليه خلال المرحلة المقبلة، لا سيّما في المجال الصناعي، من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة وإقامة مشروعات إنتاجية تستفيد من الإمكانيات والموارد المتاحة لدى البلدين.

وأوضح الوزير أن التنمية الصناعية تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

وشدد الوزير على تطلع مصر إلى أن تشكّل العلاقات الصناعية مع موريتانيا نموذجًا لتعزيز التكامل الصناعي الإفريقي، من خلال الاستفادة من القدرات والخبرات الصناعية المصرية، وما تمتلكه موريتانيا من موارد طبيعية وفرص استثمارية واعدة، بما يتيح إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتطوير سلاسل قيمة متكاملة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون من شأنه الإسهام في زيادة القيمة المضافة داخل القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، فضلًا عن توسيع روابط التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتشجيع الشركات على استثمار الفرص المتاحة.

واختتم الوزير كلمته بتجديد اعتزاز مصر بعلاقاتها الأخوية مع موريتانيا، والتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق من تقدم، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم تطلعاتهما نحو التنمية المستدامة، مجددًا خالص التهنئة بمناسبة العيد الوطني لموريتانيا.