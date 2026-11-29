حقق فريق أوجسبورج انتصارًا كبيرًا على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 4-0، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.

أنهى أوجسبورج الأمور تمامًا خلال الشوط الأول، بعدما نجح في إحراز أربعة أهداف خلال النصف الأول للمباراة.

جاءت رباعية أوجسبورج عبر كل من: يانيك كيتيل في الدقيقة 12، وفابيان ريدر في الدقيقة 23، وماريوس وولف في الدقيقة 34، وجمعة عبدولاي في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

وتأثر هوفنهايم بالنقص العددي في صفوفه، بعد الطرد الذي تعرض له لاعبه ماتس روتس في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الدوري الألماني، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.