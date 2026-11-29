أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن العدالة المؤجلة عدالة منقوصة أو لا عدالة، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الانتظار سنوات طويلة لإنصاف ضحايا الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي ألقاها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام الدكتور نبيل فهمي، وسفراء الدول العربية والأجنبية، وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر.

واستعرض العكلوك الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، قائلاً إن الليالي باردة والبيوت مهدمة والخيام مهترئة والطرقات موحلة والمياه ملوثة، فيما يعيش الأطفال الخوف وتنتشر الأمراض، ولا تزال المدارس تستخدم ملاجئ للنازحين.

وسلط السفير الفلسطيني الضوء على قصتي الطفلين حور عبد الرحمن أبو نصير، البالغة من العمر 4 سنوات، ومؤيد أحمد الزرابي، البالغ 11 عاماً، باعتبارهما نموذجين لمعاناة الأطفال الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.

الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

وأوضح أن حور فقدت والدتها وشقيقتها وشقيقيها في قصف منزل جدها بدير البلح في 26 يناير 2024، كما بُترت ذراعها اليسرى وكُسرت ساقها وفقدت 9 من أصابعها العشرة.

وأضاف أن مؤيد هو الناجي الوحيد من أسرته بعد قصف منزلهم جنوب القطاع في 9 فبراير 2024، إذ فقد والديه وأشقاءه الخمسة، بينهم شقيقه التوأم، وخضع لعشر عمليات جراحية، من بينها بتر إصبعين.

وأشار العكلوك إلى أن الطفلين نجيا من مصير آلاف الأطفال الفلسطينيين، لكنهما انضما إلى آلاف مبتوري الأطراف ونحو 65 ألف طفل يتيم فقدوا أحد والديهم أو كليهما، وفق الأرقام التي أوردها في كلمته.

وقارن السفير بين أعداد الضحايا في غزة وما تعرض له مسلمو الروهينغا في ميانمار، مستشهداً بالأرقام المتعلقة بالقتلى والأطفال والنساء والنازحين وحجم الدمار،

وتساءل عما إذا كان العالم سينتظر عشر سنوات أخرى لإنصاف الضحايا الفلسطينيين، في ظل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وشدد على ضرورة تصويب الخلل القانوني والإنساني الذي يجعل العالم، بحسب تعبيره، أكثر اهتماماً بالبضائع من اهتمامه بحياة الإنسان وقيمه.