أكدت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD) اليوم الأحد تضامنها الراسخ مع فلسطين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الغرفة - في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" - التزامها بمواصلة دعم جهود الحوار الدولي وتعزيز التعاون المشترك ومساندة حق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة نحو مستقبل مستقل ومستقر ومزدهر ينعم فيه بالسيادة والكرامة والرخاء.

ويحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام ، بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعما لحقوقه المشروعة.