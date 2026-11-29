قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المتحف المصري الكبير أصبح أحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية التي تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه استقبل أكثر من 4 ملايين زائر خلال عام واحد.

قمة بناء المستقبل مصر

وأضاف أن انعقاد قمة «بناء المستقبل مصر» داخل المتحف المصري الكبير يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل ما يمثله هذا الصرح الحضاري من قيمة تاريخية وثقافية، وما يعكسه من عظمة الحضارة المصرية أمام العالم.

وأكد أن استضافة مصر لهذا التجمع الذي يضم كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء تعكس أهمية الدولة المصرية ومكانتها، وتوفر فرصة للتعريف بمقوماتها السياحية والاستثمارية.