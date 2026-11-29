انتقد الإعلامي أحمد موسى الدعوات التي تطالب برحيل الحكومة على خلفية حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معتبراً أن ربط وقوع حادث فردي بضرورة تغيير الحكومة بالكامل يمثل، من وجهة نظره، محاولة للضغط على الدولة من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

إطلاق مطالبات واسعة برحيل المسؤولين

وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك مشكلة في طريقة تعامل بعض الأطراف مع الحوادث والأزمات، حيث تتحول الواقعة أحياناً إلى مبرر لإطلاق مطالبات واسعة برحيل المسؤولين، دون النظر إلى مجمل أداء مؤسسات الدولة.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية أصبحت ساحة لتوجيه ضغوط على الحكومة، محذراً مما وصفه بمحاولات ابتزاز الدولة عبر حملات إعلامية منظمة.

مراعاة طبيعة الظروف

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك حجم التحديات التي تواجه مصر على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكداً ضرورة مراعاة طبيعة الظروف التي تعمل فيها مؤسسات الدولة عند تقييم أدائها.

وشدد موسى على أهمية التمييز بين النقد الذي يستهدف كشف الأخطاء والمطالبة بمعالجتها، وبين الحملات التي تستغل الحوادث لإطلاق اتهامات ومطالبات عامة برحيل الحكومة، مؤكداً أن معالجة أوجه القصور يجب أن تظل جزءاً أساسياً من التعامل مع الأزمات.