أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن استيائه الكبير من عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته ضد أرسنال، معلنًا عزمه تقديم شكوى رسمية للمطالبة بتفسيرات واضحة بشأن القرارات التي شهدها اللقاء.

ويحظى الصدام بين قطبي الكرة الإنجليزية بمتابعة واسعة من جماهير كرة القدم، وسط تصاعد الجدل التحكيمي عقب المواجهة، خاصةً بعد مطالبة لاعبي مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

أكد النادي في بيانه شعوره بخيبة أمل شديدة تجاه قرارات طاقم التحكيم في مباراة اليوم ضد أرسنال، مشددًا على أنه سيتحرك رسميًا لتوضيح الملابسات المتعلقة بالحالات التحكيمية التي أثرت في سير اللقاء.

وأوضح مانشستر سيتي أنه يعتزم إرسال خطاب رسمي إلى هيئة الحكام المحترفين يوم الاثنين، للمطالبة بشرح كامل للقرارات المؤثرة التي شهدتها المباراة.

كما يتضمن طلب النادي الحصول على توضيحات بشأن آلية اتخاذ القرارات داخل أرضية الملعب، وطريقة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، مع التأكيد على انتظار رد تفصيلي من الجهات المعنية.

وشدد النادي على استمرار دفاعه عن مصالحه ومصالح لاعبيه وجماهيره، في ظل رغبته في الحصول على إجابات واضحة بشأن القرارات التي أثارت اعتراضات الفريق خلال المواجهة.