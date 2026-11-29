انتهت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة 12 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إيرلينج هالاند بالهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 34، ثم تعادل كاي هافيرتز للجانرز في الدقيقة 40، وسجل إنزو فيرنانديز الهدف الثاني للسيتيزينز في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل يوريان تيمبر في الدقيقة 83.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، إزري كونسا، جابرييل ماجالهايس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ميرينو، برونو جيمارايش، نوني مادويكي، مارتن أوديجارد، كريستوس تزوليس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مارك جويهي، خوسانوف، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: إليوت أندرسون، أيوب بوعدي.

خط الوسط الهجومي: إيلمان ندياي، إنزو فرنانديز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند