قام الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، و في إطار حرص نقابة المهندسين على الوقوف إلى جانب أعضائها وأسرهم، وتقديم الدعم والمساندة في الأوقات الصعبة، اليوم الأحد، بزيارة أسرة المهندس كيرلس أديب بمحافظة القليوبية، الذي وافته المنية إثر حادث الطريق الدائري بالوراق، لتقديم واجب العزاء والوقوف إلى جانب أسرته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للأسرة، من خلال صرف مستحقاته القانونية، بما يشمل مصاريف الجنازة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش، إلى جانب تقديم دعم مالي استثنائي لأسرته الكريمة، فضلًا عن المتابعة المستمرة لاحتياجاتهم والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم، تأكيدًا لالتزام النقابة بمسؤوليتها تجاه أسر أعضائها وحرصها على مساندتهم في مواجهة مثل هذه الظروف.

وفاة المهندس كيرلس أديب

كما قام الدكتور محمد عبد الغني بزيارة المهندس ناصر عواد في المستشفي و هو المهندس الذي أُصيب في حادث الطريق الدائري بالوراق؛ للاطمئنان على حالته الصحية، كما تواصل مع والدته وأفراد أسرته، لمتابعة تطورات وضعه الصحي أولًا بأول، مؤكدًا استمرار النقابة في التواصل معهم وتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة، إلى جانب المتابعة المباشرة مع إدارة المستشفى والفريق الطبي، لمتابعة تطورات حالته والتأكد من توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة له.

وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة ستواصل متابعة الحالة الصحية للمهندس ناصر عواد بصورة مستمرة على مختلف المستويات، مع استمرار التواصل مع الفريق الطبي وإدارة المستشفى، وتقديم الدعم اللازم، حتى يتماثل للشفاء بإذن الله.