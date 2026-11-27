خيّم الحزن على قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب الإعلان عن وفاة المهندس كيرلس أديب حلمي عوض الله، أحد ضحايا حادث حريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وكانت أسرة كيرلس شهدت ساعات من القلق والترقب، بعدما فقدت الاتصال به عقب وقوع الحادث، في أثناء عودته من عمله مستقلًا سيارة أوبر من مول مصر في اتجاه موقف كلية الزراعة، برفقة مهندس زميل له.

وفي أثناء اندلاع الحريق، اضطر كيرلس وزميله إلى مغادرة السيارة ومحاولة الهروب من موقع الحادث، قبل العثور على زميله ضمن المصابين، بينما ظل كيرلس مفقودًا، وسط جهود مكثفة من أسرته للعثور عليه، ومناشدات للمواطنين بالمساعدة في الوصول إليه.

وأعلنت الأسرة اليوم الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2026، انتقاله إلى الأمجاد السماوية، وقررت إقامة صلاة الجنازة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ، على أن يُقام العزاء بقاعة الكنيسة.