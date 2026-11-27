حرص خريستو ستويشكوف أسطورة بلغاريا وبرشلونة، والمتوج بالكرة الذهبية سنة 1994 وأحد أبرز نجوم كأس العالم في التاريخ على انتظار محمد صلاح نجم طرابزون عقب مباراة سسكا صوفيا البلغاري امس ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وحرص الأسطورة البلغارية على انتظار محمد صلاح بعد نهاية المباراة لمقابلته والحصول على قميصه

حظي محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، بإشادات واسعة من وسائل الإعلام والشبكات الرياضية العالمية، بعد تألقه في قيادة فريقه لتحقيق فوز مثير على حساب سسكا صوفيا البلغاري بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وقدم النجم المصري أداءً مميزًا خلال اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 69، قبل أن يساهم في صناعة هدف الفوز الذي أحرزه زميله سافيولو في الدقيقة 93، ليقود طرابزون سبور لحصد ثلاث نقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة.