يستعد فريق الزمالك لمواجهة الإفريقي التونسي غدا السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإفريقي التونسي، غدا السبت في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل شبكة قنوات beIN Sports مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت من خلال البث الأرضي.