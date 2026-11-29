كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات الحكومية الجديدة لتنظيم حركة سيارات النقل الثقيل وتعزيز السلامة المرورية، في إطار الاستراتيجية الحكومية للحد من حوادث الطرق، وذلك عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات حادث الوراق.

كاميرات وأجهزة لتحديد السرعات

وقال عادل، خلال مداخلة تلفزيونية، إن التعامل مع منظومة النقل الثقيل يمثل أحد المحاور الأساسية في الإجراءات التي أقرتها الحكومة، موضحًا أنه جرى إقرار إجراء دراسة تستهدف تخفيض حارة مرورية لسيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري، عقب الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليًا، والمرحلة الثالثة من تطوير الطريق.

وأضاف أن الإجراءات تشمل تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات نقل المواد البترولية، خلال فترة زمنية تحددها جهة الاختصاص، إلى جانب تشكيل فريق لدراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وعالية الكثافة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تستهدف تعزيز التزام سيارات النقل الثقيل بالحارات المرورية المخصصة لها، ووضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل جميع سيارات النقل.

وفيما يتعلق بتأمين الطرق، أشار إلى استمرار تحسين الإضاءة الليلية، خاصة في المنحنيات والتقاطعات ومناطق عبور المشاة والتقاطعات بين الطرق السريعة ومداخل المدن.

وأوضح أن وزير النقل أوضح أنه سيبدأ فورًا العمل على إنارة هذه التقاطعات، مع استكمال تركيب الإشارات المرورية الضوئية، وتزويد الطرق بالعلامات الإرشادية والتحذيرية.

وأكد عادل استمرار معالجة النقاط السوداء على المحاور والطرق المرورية، موضحًا أن المقصود بها المناطق التي تتكرر فيها الحوادث، مع وضع حلول عاجلة لمعالجة أسباب وقوعها، بما يسهم في رفع مستوى الأمان على الطرق والحد من الحوادث.