أثار مسلسل «عنبر الموت» حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد اعتراض نقابة التمريض على بعض المشاهد التي تضمنها العمل، معتبرة أنها تسيء إلى صورة الممرضين والممرضات، وهو ما دفع المنتج محمد العدل للتعليق على موقف النقابة من المسلسل.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «ما يحدث من أى نقابة اعتراضًا على الأعمال الدرامية عبث، فعلى أى نقابة تعترض أن تثبت لنا أن جميع أعضائها من الملائكة أولاً قبل أن تعترض، كل نقيب نفسه فى الشهرة يطلع يعترض».

وفي المقابل، أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، تصعيد موقفها تجاه المسلسل، من خلال توجيه ثلاثة خطابات رسمية إلى الجهات المعنية بالرقابة على الأعمال الفنية وتنظيم المحتوى الإعلامي، إلى جانب البلاغ الذي تقدمت به إلى النائب العام، مؤكدة تمسكها بحقوق العاملين بالمهنة.

وخاطبت النقابة جمال عيسى، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، مطالبة بمراجعة مسلسل «عنبر الموت» وفحص مضمونه ومعالجته الدرامية، ومدى توافقه مع الضوابط والمعايير الرقابية المنظمة للأعمال الفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك بحث وقف عرضه.