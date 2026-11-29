أفادت تقارير إعلامية لبنانية عرض فيلا الفنانة الراحلة صباح وسيارتها الخاصة للبيع في لبنان، مقابل مليوني دولار، بعد نشر إحدى الشركات العقارية مقطع فيديو ترويجيًا استعرضت خلاله الممتلكات المرتبطة بالشحرورة.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الشركة العقارية طرحت الفيلا والسيارة ضمن عرض واحد، وحددت قيمتهما الإجمالية بنحو مليوني دولار، فيما ظهر العقاران في الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام من محبي الفنانة الراحلة.

وحظي الإعلان بتفاعل بين المتابعين، خاصة مع ارتباط الفيلا والسيارة بواحدة من أبرز نجمات الغناء والسينما في العالم العربي، والتي تركت رصيدًا فنيًا كبيرًا على مدار مشوارها.

الفنانة صباح

وُلدت صباح في لبنان يوم 10 نوفمبر عام 1927، وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، قبل أن تنتقل إلى القاهرة التي كانت نقطة انطلاق مهمة في مسيرتها السينمائية، فشاركت في فيلم «القلب له واحد» عام 1945، بالتعاون مع الموسيقار رياض السنباطي.

وقدمت الشحرورة خلال مشوارها 85 فيلمًا مصريًا ولبنانيًا، وما يقرب من 3500 أغنية، إلى جانب عشرات المسرحيات الغنائية، وتعاونت مع عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم فريد الأطرش ورشدي أباظة ومحمد فوزي وأحمد مظهر، لتصبح واحدة من أبرز رموز الغناء والتمثيل في العالم العربي.