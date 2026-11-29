كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، ومضاعفتها في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة نفسها، وصولًا إلى تعليق أو وقف الترخيص، ضمن الإجراءات التي تستهدف الحد من حوادث الطرق وتعزيز الالتزام بقواعد المرور.

تعليق التراخيص لمواجهة تكرار المخالفات

وقال عادل، خلال مداخلة على اكسترا نيوز، إن مجلس الوزراء أقر تجديد العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها، مع تشديد الإجراءات في حالة تكرار المخالفة، بما يصل إلى تعليق أو وقف الترخيص، إلى جانب العقوبات المقررة قانونًا وفقًا لقانون المرور.

وأضاف أن الجهات الحكومية المعنية ستعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على دراسة مواد القانون الحالي والإجراءات المستهدفة، تمهيدًا لعرض التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن التعديلات التشريعية تمثل أحد المحاور التي أقرتها الحكومة ضمن القرارات الأربعة عشر خلال الاجتماع الاستثنائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العمل على صياغتها ودراسة الإجراءات المستهدفة سيجري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الإجراءات لا تقتصر على تشديد العقوبات، وإنما تشمل أيضًا تعزيز التزام سيارات النقل الثقيل بالحارات المرورية، ووضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل جميع سيارات النقل.

وأكد عادل أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، موضحًا أن الحكومة تستهدف الجمع بين إجراءات الردع والتوعية للحد من تكرار الحوادث.

ولفت إلى أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بمعالجة النقاط السوداء على الطرق والمحاور المرورية، وهي المناطق التي تتكرر فيها الحوادث، من خلال وضع حلول عاجلة لمعالجة أسبابها، بما يعزز مستويات السلامة المرورية.