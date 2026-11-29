تؤثر الشبورة الجوية بصورة مباشرة على قدرة قائدي السيارات على رؤية الطريق وتقدير المسافات بين المركبات، خصوصًا خلال ساعات الصباح الباكر والفترات التي تنخفض فيها درجات الحرارة وترتفع معدلات الرطوبة.

وتزداد خطورة القيادة في هذه الظروف على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، إذ يمكن أن تتراجع الرؤية خلال مسافة قصيرة، ما يقلل الوقت المتاح أمام السائق للتعامل مع أي توقف مفاجئ أو عائق يظهر أمامه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 7 خطوات لتجنب مشكلات الشبورة الجوية

الشبورة الجوية

خفض السرعة

تأتي القيادة بسرعة مناسبة لطبيعة الرؤية في مقدمة الإجراءات التي تساعد على تقليل الحوادث أثناء الشبورة، وينبغي ألا يعتمد السائق على السرعة المعتادة للطريق أو الحد الأقصى المسموح به، لأن ظروف الرؤية قد تتطلب خفض السرعة بصورة أكبر.

زيادة مسافة الأمان

تتطلب القيادة في الأجواء الضبابية ترك مسافة أكبر من المعتاد بين السيارة والمركبة التي تسير أمامها، لأن الشبورة تقلل قدرة السائق على ملاحظة التغيرات المفاجئة في حركة المرور، وقد يؤدي الاقتراب الشديد من السيارات الأخرى إلى وقوع تصادم متتابع إذا اضطرت إحدى المركبات إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ.

استخدام الإضاءة المناسبة

تساعد المصابيح المناسبة على تحسين رؤية الطريق وجعل السيارة أكثر وضوحًا أمام قائدي المركبات الأخرى، ويُفضل تشغيل المصابيح الأمامية على الوضع المنخفض عند وجود الشبورة، مع استخدام مصابيح الضباب إذا كانت السيارة مجهزة بها وكانت الظروف تستدعي ذلك.

اختر مكان مناسب للتوقف

قد يضطر السائق إلى التوقف إذا تراجعت الرؤية إلى مستوى لا يسمح باستمرار القيادة بأمان، لكن اختيار مكان التوقف يمثل عاملًا مهمًا لتجنب الحوادث، ويجب الابتعاد عن المسارات الرئيسية للطريق وعدم التوقف بصورة مفاجئة في منتصف الحارة المرورية، إلى جانب تشغيل المصابيح على وضع الانتظار للتنبيه.

الالتزام بالحارة المرورية

تؤدي الشبورة إلى صعوبة رؤية العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، ولذلك ينبغي الحفاظ على مسار السيارة وعدم التنقل المتكرر بين الحارات، ويمكن الاستعانة بالخطوط البيضاء أو الصفراء الموجودة على سطح الطريق لتحديد اتجاه الحركة، مع متابعة الإشارات المرورية واللوحات كلما أمكن رؤيتها، ومن الضروري الامتناع عن التجاوز خلال انخفاض الرؤية، لأن السائق قد لا يتمكن من رؤية المركبات القادمة من الاتجاه المقابل أو تقدير المسافة.

فحص السيارة قبل التحرك

يساعد التأكد من سلامة مكونات السيارة على التعامل بصورة أفضل مع الظروف الجوية الصعبة، خاصة أن بعض الأعطال قد تزيد خطورة القيادة عند انخفاض الرؤية.

وينبغي فحص كفاءة المساحات والتأكد من سلامة شفراتها، ومراجعة مستوى سائل تنظيف الزجاج، إلى جانب اختبار المصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الاتجاه ومصابيح الفرامل، كما يجب التأكد من سلامة الإطارات وضبط ضغط الهواء بها.

تأجيل الرحلة

لا ينبغي التعامل مع موعد الرحلة باعتباره أولوية تتقدم على السلامة، فإذا كانت الشبورة كثيفة إلى درجة تمنع رؤية الطريق بوضوح، يكون تأجيل التحرك هو القرار الأكثر أمانًا حتى تتحسن الظروف.

ويُفضل متابعة التحذيرات الجوية وحالة الطرق، خصوصًا عند التخطيط للانتقال بين المحافظات أو استخدام الطرق الصحراوية والسريعة، كما يجب الانتباه إلى أن تحسن الرؤية في جزء من الطريق لا يعني بالضرورة استمرار الظروف نفسها خلال بقية الرحلة، فقد تظهر مناطق كثيفة الشبورة بصورة مفاجئة.